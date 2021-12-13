Чим G7 стримає Росію, руйнівні торнадо у США та нові небезпеки Омікрону. Теленовини ВВС
У випуску 13 грудня:
- Стримати Росію. Після Великої Сімки дипломатичну ініціативу перебирають міністри Європейського Союзу. А Путін у телефонній розмові з британським прем'єром в усьому звинувачує Україну.
- Найстрашніше торнадо в історії США. Щонайменше 90 людей загинули від стихії, що пронеслися шістьма американськими штатами.
- Бустерна вакцина - проти штаму Омікрон. Британців закликають швидше робити третє щеплення.
- Чи виживуть офіси? Наступний рік стане вирішальним для роботи з дому.
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