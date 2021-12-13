Чим G7 стримає Росію, руйнівні торнадо у США та нові небезпеки Омікрону. Теленовини ВВС

У випуску 13 грудня:

  • Стримати Росію. Після Великої Сімки дипломатичну ініціативу перебирають міністри Європейського Союзу. А Путін у телефонній розмові з британським прем'єром в усьому звинувачує Україну.
  • Найстрашніше торнадо в історії США. Щонайменше 90 людей загинули від стихії, що пронеслися шістьма американськими штатами.
  • Бустерна вакцина - проти штаму Омікрон. Британців закликають швидше робити третє щеплення.
  • Чи виживуть офіси? Наступний рік стане вирішальним для роботи з дому.

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