Нейрохірурги і вчені-ракетники - не розумніші за інших. Нове дослідження

36 хвилин(и) тому

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Міркуєте про кар'єру в нейрохірургії чи ракетобудуванні? Це цілком у межах досяжності.

Згідно з новим дослідженням, представники обох професій - не обов'язково розумніші за широку громадськість.

Дослідники попросили 329 аерокосмічних інженерів і 72 нейрохірурги виконати серію завдань, щоб перевірити їхні здібності.

Результати, опубліковані в British Medical Journal, демонструють, що відмінності між ними й іншими британцями - незначні.

За словами дослідників, їхньою метою було з'ясувати, представники яких професій мають інтелектуальну перевагу.

Вони також хотіли з'ясувати, наскільки обґрунтованим є наше сприйняття різних професій.

За прогнозами, в обох секторах - і в нейрохірургії, і в ракетобудуванні - в найближчі десятиліття буде недостатньо персоналу.

Тож дослідники припустили, що було б корисно для майбутнього найму поставити під сумнів стереотипи про ці професії.

Фахівців обох професій оцінювали онлайн у шістьох когнітивних областях за допомогою "Великого британського тесту інтелекту", розробленого в Імперському коледжі Лондона.

Тест був націлений на такі сфери, як робоча пам'ять, увага та вплив емоцій. Респондентів запитували про їхній вік, стать та досвід у галузі.

Потім результати обох груп порівняли між собою, а також із раніше зібраними даними 18 тисяч британців.

Автор фото, Getty Images

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Виявилося, що нейрохірурги отримали значно вищі бали, ніж ракетники, за вирішення семантичних проблем, як-от пояснення рідкісних слів.

Аерокосмічні інженери виявилися кращими, ніж їхні суперники, коли мова йшла про уважність та вправи на розумові маніпуляції, як-от обертання зображень об'єктів у голові.

Однак у порівнянні з широкою громадськістю вчені-ракетники не показали суттєвих відмінностей у жодній із областей.

Нейрохірурги, з іншого боку, виокремилися в двох областях: їхня швидкість розв'язання проблем була вищою, але запам'ятовування - повільнішим.

"Цілком імовірно, що і нейрохірургів, і аерокосмічних інженерів не слід ставити на п'єдестал", - йдеться у дослідженні.