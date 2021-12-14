Україна спростила отримання громадянства для росіян: усі деталі ухваленого закону

1 година тому

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Верховна Рада спростила порядок набуття українського громадянства для іноземців. Зокрема, для росіян, які зазнали політичного переслідування, та для тих, хто воював за Україну на Донбасі.

За зміни до закону про громадянство України проголосували 285 депутатів.

Це урядовий законопроєкт, який Денис Шмигаль направив до Ради ще влітку.

Як пояснюють автори, цей закон спростить отримання громадянства насамперед для таких людей:

Громадян Росії, яких переслідують за політичні переконання.

Люди, що мають "визначні заслуги перед Україною", зокрема проходили військову службу за контрактом у ЗСУ.

Люди, прийняття яких до громадянства "становить державний інтерес для України". Зокрема ті, хто брав участь в АТО.

Як отримати громадянство

Аби отримати українське громадянство, ці люди, зокрема, повинні подати заяву про набуття громадянства України. А також - зобов'язання припинити іноземне громадянство.

Потім протягом двох років вони мають подати документ про припинення іноземного громадянства від російського органу влади.

Якщо ж із незалежних від людини причин вона такий документ отримати не може, то подає декларацію про відмову від іноземного громадянства. Це і є основним спрощенням для громадян Росії, для яких в'їзд туди за довідкою може бути небезпечним.

Якщо ж ідеться про громадянина Росії, який зазнав переслідувань, то, як і раніше, разом із декларацією про відмову від російського громадянства, йому потрібно подати документ, який би підтверджував таке переслідування.

Що змінилось для росіян?

Автор фото, Getty Images

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Цей законопроєкт насамперед спрощує росіянам відмову від попереднього громадянства, пояснила BBC News Україна адвокатка Олена Юркіна з Free Belarus Center.

Коли президент Зеленський обійняв свою посаду, одним із першим його указів було надання громадянства України багатьом іноземцям, які обороняли кордони України.

За чинною процедурою, пояснює юристка, іноземець має отримати тимчасове посвідчення громадянина України і підписати зобов'язання відмовитися від іншого громадянства протягом двох років.

Якщо ж протягом цього часу людина не довела свою відмову від іншого громадянство, рішення про надання їй громадянства України скасовується.

У цьому і полягає проблема тих росіян, які не можуть поїхати до РФ, бо це може бути для них небезпечно.

"Вони не можуть виконати це зобов'язання", - каже Олена Юркіна.

Тож ухвалений Радою законопроєкт дозволяє оформити виконання цього зобов'язання тим, хто отримав тимчасові посвідки, наприклад, у 2018 році, й термін вже минув.

"Це дуже важливе уточнення, бо вже дуже багато людей отримали громадянство (тимчасове посвідчення громадянина України. - Ред.), і не мали можливості відмовитись від російського громадянства", - розповідає Олена Юркіна.

"Ми сподіваємось що президент швидко підпише законопроєкт, бо багато правозахисників дуже чекали на цей закон", - додає юристка.