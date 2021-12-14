Нагадує "Гру в кальмара". У США вчителі на колінах збирали гроші на шкільні потреби
Хокейна команда та банк вибачились за благодійний захід, який вони провели для американських вчителів із штату Південна Дакота. Користувачі у соцмережах назвали захід принизливим.
У місті Су-Фолс грали у хокей. І там влаштували благодійний захід для вчителів під назвою Dash for Cash або "Забіг за грошима".
На килимі посеред льодової арени розсипали $5 000 в однодоларових купюрах, і десятеро місцевих вчителів мали підбігти до килима та за 5 хвилин напхати собі стільки грошей, скільки зможуть.
Коли змагання почалось, вчителі, одягнені у хокейні шоломи, кинулись у купу доларів, та повзаючи на килимі на колінах, під підбадьорливі крики юрби запихали собі гроші під футболки.
Педагоги, чия професія є однією з найменш оплачуваних у США, сказали, що витратять ці гроші на потреби школи.
Місцева хокейна команда та банк вибачились за те, що у такий спосіб пожертвували гроші.
У своїй заяві вони зазначили: "Хоча метою нашого заходу було дати вчителям позитивний та веселий досвід, зараз ми можемо бачити, що це виглядає принизливо та образливо для вчителів-учасників та професії педагога в цілому".
"Ми глибоко шкодуємо та просимо вибачення", - додали організатори заходу.
Вони уточнили, що отримали заявки на участь в заході від 31 вчителя та випадковим чином вибрали з них 10 людей, які й змагались на килимі посеред льодової арени.
Кожен вчитель-учасник зібрав щонайменше 500 доларів, кажуть організатори. За їхніми словами, всі учасники були проінформовані про благодійний захід заздалегідь.
Кожен з вчителів-учасників, окрім свого виграшу, тепер отримає додаткові 500 доларів, а інші 500 отримає решта, тобто 21 вчитель, які подавали заявку на змагання, але на арену не потрапили.
Вчителі повідомили місцевим журналістам, що витратять гроші на парти-стійки чи камери, за допомогою яких можна завантажувати навчальні матеріали в мережу.
Відео, на якому вчителі запихають собі гроші, стрімко стало популярним у твіттері та вже зібрало понад 18 мільйонів переглядів.
Критики порівнюють благодійний захід з популярним серіалом "Гра в кальмара", де герої змагаються за грошовий приз на смерть.
Користувачі також називають захід "принизливим", згадуючи про те, як нелегко вчителям у часи пандемії.
За даними місцевої газети, середня річна зарплата вчителя з Південної Дакоти складає 49 тисяч доларів на рік. Таким чином професія педагога у США є однією з найменш оплачуваних.