Нагадує "Гру в кальмара". У США вчителі на колінах збирали гроші на шкільні потреби

40 хвилин(и) тому

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Хокейна команда та банк вибачились за благодійний захід, який вони провели для американських вчителів із штату Південна Дакота. Користувачі у соцмережах назвали захід принизливим.

У місті Су-Фолс грали у хокей. І там влаштували благодійний захід для вчителів під назвою Dash for Cash або "Забіг за грошима".

На килимі посеред льодової арени розсипали $5 000 в однодоларових купюрах, і десятеро місцевих вчителів мали підбігти до килима та за 5 хвилин напхати собі стільки грошей, скільки зможуть.

Коли змагання почалось, вчителі, одягнені у хокейні шоломи, кинулись у купу доларів, та повзаючи на килимі на колінах, під підбадьорливі крики юрби запихали собі гроші під футболки.

Педагоги, чия професія є однією з найменш оплачуваних у США, сказали, що витратять ці гроші на потреби школи.

Місцева хокейна команда та банк вибачились за те, що у такий спосіб пожертвували гроші.

У своїй заяві вони зазначили: "Хоча метою нашого заходу було дати вчителям позитивний та веселий досвід, зараз ми можемо бачити, що це виглядає принизливо та образливо для вчителів-учасників та професії педагога в цілому".

"Ми глибоко шкодуємо та просимо вибачення", - додали організатори заходу.

Вони уточнили, що отримали заявки на участь в заході від 31 вчителя та випадковим чином вибрали з них 10 людей, які й змагались на килимі посеред льодової арени.

Кожен вчитель-учасник зібрав щонайменше 500 доларів, кажуть організатори. За їхніми словами, всі учасники були проінформовані про благодійний захід заздалегідь.

Кожен з вчителів-учасників, окрім свого виграшу, тепер отримає додаткові 500 доларів, а інші 500 отримає решта, тобто 21 вчитель, які подавали заявку на змагання, але на арену не потрапили.

Автор фото, Twitter Annie Todd Підпис до фото, Скріншот із відео змагань

Вчителі повідомили місцевим журналістам, що витратять гроші на парти-стійки чи камери, за допомогою яких можна завантажувати навчальні матеріали в мережу.

Відео, на якому вчителі запихають собі гроші, стрімко стало популярним у твіттері та вже зібрало понад 18 мільйонів переглядів.

Критики порівнюють благодійний захід з популярним серіалом "Гра в кальмара", де герої змагаються за грошовий приз на смерть.

Користувачі також називають захід "принизливим", згадуючи про те, як нелегко вчителям у часи пандемії.

За даними місцевої газети, середня річна зарплата вчителя з Південної Дакоти складає 49 тисяч доларів на рік. Таким чином професія педагога у США є однією з найменш оплачуваних.