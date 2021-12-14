"Справжня паніка". Російський ринок падає, і ось чому

35 хвилин(и) тому

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Останні два дні ринок російських акцій падає. Нафта також дешевшає. Аналітики пояснюють це зростанням геополітичних ризиків, і появою Омікрона.

Індекс московської біржі після відкриття торгів у вівторок знову обвалився - після рекордного падіння у понеділок, коли він досяг мінімум з квітня 2020 року. Після цього почався стрибок назад, і до 13-ої години за Москвою падіння індексів складало лише 0,8%.

Курс долара на відкритті торгів теж виріс на 6,5 копійок, і склав 73,4 рубля, а до 13-ої години долар коштував уже майже 73,6 рубля. Відтак обвал на ринку російських акцій трапився при відносно стабільному курсі рубля.

"На ранковій сесії у нас спостерігалась справжня паніка, - пише у своєму звіті експерт з фондового ринку "БКС Мир инвестиций" Дмитро Бабін. - Хоча до нашого відкриття зовнішній фон і виглядав негативним, він був далекий від того, щоб викликати настільки сильний провал російських акцій".

Геополітична невизначеність

Аналітики пов'язують падіння цін на біржі та зниження курсу рубля передусім із загрозою нових західних санкцій.

"Тиск на російські акції продовжує виявляти геополітична невизначеність, яка передусім відлякує іноземних інвесторів. Про це свідчать розпродажі в (цінних - Ред.) паперах, що традиційно мають попит у нерезидентів, перш за все, йдеться про звичайні акції "Сбербанку" та "Газпрома", - пише Бабін.

7 грудня президенти США та Росії провели розмову у відеорежимі. Головною темою перемовин Джо Байдена та Володимира Путіна стала загроза російського вторгнення в Україну, про яку з жовтня пишуть західні ЗМІ.

Стало відомо, що помічник держсекретарки США Карен Донфрід 13-15 грудня відвідає Київ і Москву.

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Попри очікуваний візит Донфрід, ринки продовжували високо оцінювати геополітичні ризики - і градус риторики також залишався високим. 12 грудня міністри закордонних справ Великої сімки на саміті у Ліверпулі заявили, що "будь-яка воєнна агресія щодо України потягне за собою серйозні наслідки та значну ціну".

На наступний день Байден попередив Путіна, що Росія заплатить "страшну ціну", якщо вдереться в Україну.

13 грудня верховний представник ЄС з іноземних справ Жозеп Боррель заявив, що "будь-яка агресія проти України матиме політичні наслідки та дорого обійдеться Росії з економічної точки зору". Про можливі нові санкції казала і голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

У той же день з Путіним телефоном поговорив британський прем'єр Борис Джонсон.

"Прем'єр-міністр сказав, що Сполучене Королівство глибоко стурбоване нарощуванням російських сил на кордонах України", - заявили на Даунінг-стріт.

Джонсон заявив, що дестабілізаційні дії щодо України стали би стратегічною помилкою зі "значними наслідками". Крім того, у понеділок ЄС ввів санкції проти "ПВК Вагнера".

ЄС веде перемовини з США і Великою Британією щодо можливих фінансових санкцій проти Росії у випадку вторгнення в Україну, писав у вівторок Reuters з посиланням на джерело в уряді Німеччини напередодні саміту ЄС, який відбудеться цього тижня.

ЗМІ, в тому числі агентство Bloomberg, описували різні варіанти санкцій, які можуть застосувати до Росії. Йшлось в тому числі про великі російські банки, обмеження конвертації рубля і доступ до міжбанківської системи SWIFT.

Автор фото, AFP Підпис до фото, Штаб-квартира SWIFT у Брюсселі

Американська розвідка, за даними ЗМІ, вважає, що Росія може планувати наступ на Україну на початку наступного року. Кремль заперечує плани вторгнення та заявляє, що Захід охоплений "русофобією".

Плюс Омікрон

Підвищення нервозності на російському фондовому ринку через жорсткішу санкційну риторику посприяло тому, що рубль перестав зміцнюватись, пише у ранковому огляді аналітик Промсвязьбанка Єгор Жильніков.

Негативний вплив на російський фондовий ринок здійснює і ситуація на світових майданчиках, де на фоні зростання побоювань з приводу Омікрона також активізувались продажі.

У понеділок на момент закриття торгів на фондовій біржі у Нью-Йорку індекс Dow Jones впав на 0,89%, індекс S&P 500 - на 0,91%, а індекс NASDAQ Composite - на 1,39%.

Індекси Азіатсько-Тихоокеанського регіону теж знижуються.

"Інвестори побоюються, що через активне поширення виникне необхідність введення окремими країнами додаткових карантинних обмежень, що призведе до негативних економічних наслідків. Це позначається на попиті інвесторів на ризикові активи", - пише у своєму звіті аналітик "Банки.ру" Богдан Зварич.

До ризикових активів належать не лише російські папери та рубль, а й нафта, ціни на яку у вівторок також почали падати сильніше.

На відкритті торгів ціна лютневих ф'ючерсів на нафту марки Brent знизилась на 0,4% - до 74,09 долара за барель, хоча до полудня ця ціна підросла до 74,81 долара.

Побоювання з приводу Омікрона посилились на фоні новин із Британії, де напередодні зафіксували першу смерть пацієнта, зараженого новим штамом ковіду.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Омікрон лякає інвесторів

ФРС і нафта

Ще одним чинником на користь продаж стало наближення засідання Федеральної резервної системи (ФРС) США, яка в середу може посилити свою політику, щоб пригальмувати інфляцію у США, що досягла максимальних показників із 1980-х років.

Негативний вплив на ціни на нафту мали й слова міністра енергетики Саудівської Аравії Абдель Азіза бен Сальмана, який перед тим заявив, що через зниження інвестицій світове виробництво нафти може впасти на 30% до кінця десятиліття.

Натомість експерти ОПЕК, об'єднання країн-експортерів нафти, вважають, що вплив Омікрона на світове споживання нафти буде "м'яким та короткочасним".