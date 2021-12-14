єПідтримка і "тисяча Зеленського" обвалили Дію. Що робити?

37 хвилин(и) тому

Автор фото, Мінцифри

Старт проєкту "єПідтримка" з видачі грошей за щеплення спричинила збій у роботі додатку Дія.

"єПідтримка" - це проєкт в рамках якого у Дії можна отримати тисячу гривень за щеплення.

13 грудня стартував пілот. Почати видавати гроші всім мають з 19 грудня.

Кілька останніх днів користувачі скаржились на проблеми у роботі застосунку Дія: зникали сертифікати, були недоступні інші документи у Дії.

У мінцифри кажуть, що це вирішують і запевняють, що незабаром все запрацює.

"Ми тестуємо наймасштабнішу онлайн-послугу за всю історію України — можливість отримати 1000 грн у рамках проєкту "єПідтримка". Потенційно 8 млн клієнтів отримають послугу за трохи більше, ніж один тиждень", - говорить міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Він вибачився за нестабільність роботи Дії і попередив, що цей тиждень буде непростим.

Для того, щоб отримати вакцинальну тисячу, треба бути громадянином України, встановити застосунок Дія, мати 18 років, отримати два щеплення і згенерувати в Дії ковід-сертифікат.

Анонсуючи проєкт "єПідтримка", мінцифри закликали користувачів відразу генерувати електронні ковід-сертифікати. Адже мільйони запитів і на генерацію ковід-сертифікатів, і на "єПідтримку" призводять до збоїв у роботі Дії.

Автор фото, Мінцифри

У мінцифри розповідають, що через велику кількість запитів на генерацію ковід-сертифікатів найпершою не витримала навантаження єдина система охорони здоров'я. Саме звідти підтягуються медичні дані у Дію.

У мінцифри радять оновити Дію. Також, щоб завжди мати ковід-сертифікат під рукою, варто завантажити його у пдф-форматі й зберегти на телефоні або видрукувати.

Подати запит на отримання вакцинальних грошей можна у Дії, натиснувши кнопку "єПідтримка" у розділі "Послуги", або є інший варіант - відкрити віртуальну банківську карту безпосередньо у банку. Станом на 13 грудня, понад один мільйон карт користувачі відкрили у таких банках - Монобанк, А-банк, Альфа-банк.

На що витратити гроші?

Вакцинальну тисячу не можна буде зняти у банкоматі, не можна буде комусь переслати чи поповнити.

Їх можна витратити лише на певні види товарів і послуг. Наприклад, розрахуватися за квитки чи їжу у кінотеатрі, купити квитки у театри, музеї, на концерт, придбати книги чи розрахуватися у спортзалі, купити квитки на залізницю.

Люди віку 60+ зможуть витратити ці гроші в аптеках - ця програма почнеться з 1 січня.

Уряд сподівається, що виплата грошей стимулює вакцинацію українців. Наразі дві дози щеплення отримали 40% дорослого населення.