Краплі від далекозорості. Схвалили препарат, що може замінити окуляри

Микола Воронін

кореспондент з питань науки

25 хвилин(и) тому

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Американське управління з нагляду за якістю харчів та медикаментів (FDA) схвалило перші ліки для боротьби з віковою далекозорістю (пресбіопією) - очні краплі Vuity.

Проте повноцінними ліками краплі назвати не можна. Препарат не усуває причин зорового розладу, а лише тимчасово знімає його основний симптом.

Більшість експертів уже називають цю терапію революційною, оскільки регулярне застосування крапель дозволить людям, які з віком почали погано бачити зблизька, не використовувати окуляри для читання чи роботи за комп'ютером.

Речовина препарату давно відома лікарям і застосовується в лікуванні хвороб очей ще з XIX століття.

Без окулярів та хірургії

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Вам, мабуть, доводилося бачити літніх людей, які з характерним прищуром читають книгу або дивляться на екран комп'ютера.

Вікові зміни в зоровому сприйнятті є таким же природним атрибутом старіння, як сивина чи поява зморшок. Пресбіопію - "старечий зір" по-грецьки - діагностують майже у кожного другого дорослого.

Її часто називають віковою (або навіть старечою) далекозорістю, хоча це не зовсім коректно.

Здатність добре бачити вдалині під час втрати близького зору зовсім не обов'язково покращується. Літні люди нерідко погано бачать як близько, так і далеко розташовані предмети.

Точна причина механізму розвитку пресбіопії не встановлена ​​(у науковців є кілька версій, що доповнюють одна одну), але відомо, що в середньому зір починає погіршуватися після сорока років.

Кришталик втрачає еластичність, і побачити щось поблизу стає складніше.

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Особливо це відбивається на читанні та роботі за комп'ютером. Саме тому багатьом людям після сорока вперше прописують окуляри - для зменшення дискомфорту.

В особливо тяжких випадках пацієнту пропонують подумати про хірургічну операцію на кришталику.

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Тепер американцям, що страждають від цього недугу (їх близько 128 млн, загальна кількість хворих на пресбіопію у світі оцінюється в 1,8 млрд), пропонують третій варіант - симптоматичну медикаментозну корекцію.

Очні краплі, схвалені FDA під торговою назвою Vuity, звужують зіницю (фактично імітуючи той самий прищур) і повертають пацієнту здатність добре бачити поблизу. На зір препарат ніяк не впливає.

Як показали результати клінічних випробувань, краплі починають працювати за 15 хвилин, досягають максимального ефекту приблизно за годину, а триває він не менше шести-семи годин.

Іноді можливість добре бачити зблизька зберігалася навіть довше - до 10 години і більше. Втім, навіть у такому разі наступного дня крапати доведеться знову.

Виробник зазначає, що найкраще краплі діють на пацієнтів у віковій групі від 40 до 55 років, які страждають на легкий розлад.

Серед вказаних побічних ефектів - головний біль та почервоніння очей, що спостерігаються приблизно у кожного 20-го учасника. Ще рідше добровольці скаржилися на розпливчастість зображення та підвищену сльозливість, проте в інструкції до препарату вказано, що сідати за кермо після застосування крапель не рекомендується.

Добре забуте старе?

Компанія-виробник крапель Vuity вже оголосила, що вартість одного курсу лікування - 79 доларів (2,5 мл вистачає приблизно на місяць).

При цьому діюча речовина препарату - рослинний алкалоїд пілокарпін - відома лікарям вже понад 100 років і широко застосовується у лікуванні очних хвороб, таких як глаукома.

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