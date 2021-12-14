Німеччина блокувала постачання зброї Україні з країн НАТО. Що відомо

34 хвилин(и) тому

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Німеччина за правління Ангели Меркель заблокувала поставки зброї Україні з країн НАТО, скаржаться українські чиновники. Зараз Київ веде перемовини з Берліном про те, щоб зняти вето.

Як повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, якого цитує "Європейська правда", у питанні озброєнь він покладає надії на новий німецький уряд.

"Мав переговори з моєю колегою пані Анналеною Бербок (новий міністр закордонних справ Німеччини - Ред.), у тому числі з цього питання. Ми одностайні у тому, що будь-яку проблему можна вирішити за допомогою дипломатичних інструментів", - зазначив Кулеба.

Меркель проти зброї?

Про те, що Німеччина блокує закупівлі зброї для України, 13 грудня публічно повідомив міністр оборони Олексій Резніков виданню Financial Times. "Вони досі будують газопровід і водночас блокують наші оборонні озброєння. Це дуже несправедливо", - сказав Резніков.

"Німеччина з невідомої причини блокує закупівлю зброї, - уточнив міністр. - Британці обіцяли посприяти, оскільки самі стикалися з тим, що Німеччина блокувала їхні продажі озброєнь".

За його словами, закупівлі мали відбутися через агенцію НАТО з підтримки та постачання, але Берлін наклав вето на придбання Україною рушниць проти безпілотників, а також антиснайперських систем.

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Агенція НАТО з підтримки та постачання (NSPA) - аналог української програми закупівель ProZorro, пояснює Кулеба.

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"Все дуже просто: ми подаємо заявку і проводимо закупівлі. Однак закупівлі вимагають і політичного схвалення, тому виникли проблеми через позицію певних країн", - пояснював голова МЗС.

За інформацією німецького видання Bild, яке цитує "Європейська правда", поставки озброєнь ще у травні заблокувала особисто канцлерка Німеччини Ангела Меркель.

Йшлося про 90 великокаліберних снайперських гвинтівок Barrett M82 зі США та 20 комплексів протидії дронам EDM4S-UA з Литви.

"Кожне рішення про надання Україні летальної підтримки через NSPA залежить від консенсусу союзників в окремих випадках", - сказала речниця НАТО виданню.

Джерело Bild стверджує, що Нідерланди стали на бік Німеччини за вказівкою з Берліна, бо уряд Меркель не хотів створювати враження, ніби він єдиний, хто виступає проти продажу.

У серпні, як стало відомо виданню, Володимир Зеленський просив канцлерку Меркель під час її візиту до Києва припинити блокаду закупівлі зброї у США, Литви та інших країнах НАТО, але вона, за словами присутніх на зустрічі, сказала, що це виключено.

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За кілька днів до закінчення повноважень Меркель частково послабила блокаду на тлі перекидання російських військ до українського кордону.

Наприклад, наприкінці листопада Німеччина зняла вето із протидронної зброї EDM4S-UA. Україна отримає десять із 20 екземплярів у грудні 2021 року.

Але блокада Німеччиною гвинтівок зі США триває, стверджує видання.

Прессекретар МЗС Німеччини заявив Bild, що міністерство зазвичай не коментує конфіденційні обговорення та рішення в рамках альянсу.

Посол України у Німеччині Андрій Мельник у коментарі виданню закликав новий федеральний уряд дати добро на оборонну зброю для України.

"Продовжувати відмовлятися від оборонної зброї з псевдопацифістських причин в умовах цієї гострої загрози було б фатальною історичною помилкою для Німеччини та зрадою українського народу", - вважає Мельник.