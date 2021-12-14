Чоловіка лідерки опозиції Білорусі Тихановського засудили до 18 років колонії

1 година тому

Автор фото, AFP Підпис до фото, Після арешту Сергія Тихановського його дружина Світлана висунула свою кандидатуру на виборах президента Білорусі

Суд у Гомелі засудив блогера та опозиціонера Сергія Тихановського до 18 років колонії посиленого режиму. Він є чоловіком лідерки білоруської опозиції у вигнанні Світлани Тихановської.

Суд також виніс вироки фігурантам так званої "справи Тихановського": політик Микола Статкевич, який балотувався на посаду президента в 2010 році, отримав 14 років колонії, блогер Ігор Лосік - 15 років, член ініціативної групи з висування Світлани Тихановської на президентські вибори Артем Саков - 16 років, модератор соцмереж проєкту "Країна для життя" Дмитро Попов - 16 років та блогер Володимир Циганович - 15 років колонії.

Засідання суду проходило у закритому режимі на території СІЗО у Гомелі.

За даними слідства, Тихановський та інші фігуранти справи довго займалися підготовкою масових заворушень у Білорусі. Суд над обвинуваченими розпочався у червні цього року та проходив у закритому режимі: адвокати перебували під підпискою про нерозголошення таємниці слідства.

Тихановського звинувачували за чотирма статтями кримінального кодексу: організація масових заворушень, організація та підготовка дій, що грубо порушують громадський порядок, перешкоджання здійсненню виборчих прав та розпалювання ненависті.

"Блогер через YouTube-канал та однойменний Telegram-канал відкрито закликав до насильства щодо представників влади та правоохоронців. Своїми висловлюваннями він розпалював ворожнечу та міжусобиці в суспільстві за ознаками соціальної приналежності", - пише новинне агентство "Белта".

Адвокат Тихановського повідомив агенцію РІА Новини про намір оскаржити вирок.

У день оголошення вироку Сергію Тихановському його дружина Світлана Тихановська, яку білоруська опозиція та країни Заходу вважають переможцем на президентських виборах, що відбулися у 2020 році, опублікувала відеозвернення у своєму телеграм-каналі.

Автор фото, Reuters

"Рік, 20, 100 років - це незаконно, це не те, з чим можна миритися, - заявила Тихановська. - Тому, коментуючи його так званий вирок, я ставитиму собі тільки одне питання: що я робитиму з цією новиною? Я продовжуватиму захищати людину, яку люблю і яка стала лідером для мільйонів білорусів", - сказала вона.

Сергія Тихановського затримали 29 травня 2020 року під час збору підписів за висування в президенти Світлани Тихановської. Висунення його самого заблокувала ЦВК: Тихановський відбував адміністративний арешт і не міг особисто зареєструвати свою ініціативну групу.

ЦВК Білорусі оголосила переможцем на виборах Олександра Лукашенка, який таким чином залишився при владі на шостий термін. Захід не визнав результатів виборів, заявивши про масові фальсифікації та репресії щодо протестувальників.

Хто такий Сергій Тихановський

Тихановському 42 роки, близько 15 років він займався підприємництвом у сфері відеозйомок. Відеоблог "Країна для життя" він почав вести навесні 2019 року. Кліпи з такою самою назвою - "Країна для життя" - поширювало також державне білоруське телебачення.

На відміну від офіційних телевізійних, кліпи Тихановського в YouTube розповідали про корупцію, свавілля чиновників, невдоволення людей.

Під час поїздок білоруськими містами Тихановський вів онлайн-трансляції, запрошуючи людей, які різко критикували чинну владу. Відео під назвою "Жінка сказала всю правду про Лукашенка з м. Глибоке" зібрало близько 900 тисяч переглядів. Блог Тихановського став популярним.

Правозахисники визнали Сергія Тихановського політв'язнем.

Справа Тихановського

Усі підсудні проходять у так званій "справі Тихановського". За версією слідства, Сергій Тихановський, Артем Саков, Дмитро Попов (їм висунули ті самі звинувачення, що й Тихановському), Володимир Циганович та Ігор Лосік займалися розпалюванням соціальної ворожнечі в країні та маніпулюванням суспільної свідомості через екстремістські телеграм-канали.

Автор фото, IRINA KUBASKOVA (RFE/RL) Підпис до фото, Блогер Ігор Лосік намагався накласти на себе руки у в'язниці

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Усіх фігурантів справи затримали ще до початку масових акцій протесту в серпні 2020 року.

Адміністратор опозиційного телеграм-каналу "Білорусь головного мозку" Ігор Лосік перебуває за ґратами з 25 червня 2020 року. Лосік двічі оголошував голодування (вперше він протримався без їжі 40 днів).

У березні цього року Ігор Лосік у відповідь на висунуті йому звинувачення порізав собі руки прямо в кабінеті слідчого. Пізніше у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Лосік нібито попросив Лукашенка про помилування - дружина блогера Дар'я відмовилася коментувати цю інформацію.

У справі також проходить політик Микола Статкевич, який, за твердженням Слідчого комітету, разом із Сергієм Тихановським розробляв план щодо організації вуличних заворушень на президентських виборах 2020 року.

За цією ж статтею раніше на сім років засудили опозиційного політика Павла Северинця.