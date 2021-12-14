Більшість українців читають книжки російською
83% українців повідомили, що читають книжки російською мовою, 56% опитаних читають українською, а 9% - англійською. Про це йдеться в дослідженні, оприлюдненому компанією Gradus Research у національний тиждень читання.
За результатами дослідження, протягом останніх трьох місяців 60% читали друковані чи електронні книги або слухали аудіокниги.
У топі симпатій - детективи, а також фентезі та фантастика. Такі книги читає близько половини всіх читачів. Понад 30% назвали саме ці жанри найулюбленішими.
Опитування проводили анкетуванням у мобільному додатку серед жінок та чоловіків від 18 до 60 років, які живуть в містах з населенням понад 50 тисяч мешканців.
"Українців важко віднести до активних читачів, - каже засновниця та директорка компанії Gradus Research Євгенія Близнюк. - Проте наше дослідження виявило групи сталого читання, що точно можуть бути амбасадорами цієї навички серед решти населення".
Усіх читачів, за результатами дослідження, розділили на три умовні групи:
- 19% - гедоністи, тобто ті, хто не уявляє свого життя без літератури.
- 25% - фанлавери. До них дослідники віднесли тих, кого література розважає чи покращує настрій.
- 15% - вимушені читачі, які читають по роботі чи навчанню і не отримують від цього задоволення.
Тих, хто не читає книг, також поділили на три умовні групи:
- Ті, що прагнуть читати (16%) — декларують, що люблять читання, купують чимало паперових книжок, проте не мають часу їх читати.
- Байдужі до читання (14%) — ті, що визнають цінність книг, проте не мають ні цікавості до них, ні потреби.
- Закриті до читання (11%) — ті, які переконані, що читання — марна витрата часу.