Більшість українців читають книжки російською

1 година тому

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83% українців повідомили, що читають книжки російською мовою, 56% опитаних читають українською, а 9% - англійською. Про це йдеться в дослідженні, оприлюдненому компанією Gradus Research у національний тиждень читання.

За результатами дослідження, протягом останніх трьох місяців 60% читали друковані чи електронні книги або слухали аудіокниги.

У топі симпатій - детективи, а також фентезі та фантастика. Такі книги читає близько половини всіх читачів. Понад 30% назвали саме ці жанри найулюбленішими.

Опитування проводили анкетуванням у мобільному додатку серед жінок та чоловіків від 18 до 60 років, які живуть в містах з населенням понад 50 тисяч мешканців.

"Українців важко віднести до активних читачів, - каже засновниця та директорка компанії Gradus Research Євгенія Близнюк. - Проте наше дослідження виявило групи сталого читання, що точно можуть бути амбасадорами цієї навички серед решти населення".

Усіх читачів, за результатами дослідження, розділили на три умовні групи:

19% - гедоністи, тобто ті, хто не уявляє свого життя без літератури.

25% - фанлавери. До них дослідники віднесли тих, кого література розважає чи покращує настрій.

15% - вимушені читачі, які читають по роботі чи навчанню і не отримують від цього задоволення.

Тих, хто не читає книг, також поділили на три умовні групи:

Ті, що прагнуть читати (16%) — декларують, що люблять читання, купують чимало паперових книжок, проте не мають часу їх читати.

Байдужі до читання (14%) — ті, що визнають цінність книг, проте не мають ні цікавості до них, ні потреби.

Закриті до читання (11%) — ті, які переконані, що читання — марна витрата часу.