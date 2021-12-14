77% росіян вважають ймовірною повномасштабну війну з Україною. І звинувачують не Путіна
Більшість росіян вважають, що напружена ситуація останніх місяців цілком може перерости у війну між Україною та Росією.
Зокрема, 3% опитаних переконані, що такий розвиток подій "неуникний", 36% вважають такий сценарій - "цілком ймовірним", а ще 38% - малоймовірним.
Такі дані приводить російський соціологічний "Левада-центр".
Лише 15% опитаних повністю виключили такий сценарій. Ще 8% не змогли відповісти.
Половина опитаних упевнена, що ініціатором ескалації конфлікту є Сполучені Штати та інші країни НАТО.
16% респондентів вважають, що в загостренні ситуації винна Україна. 4% звинувачують Росію, а ще 3% - самопроголошені ДНР та ЛНР.
Напруга на кордонах
З жовтня цього року західні ЗМІ, а за ними українська влада та уряди західних країн неодноразово повідомляли про нарощування російських військ на кордонах з Україною.
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Кінець подкаст
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