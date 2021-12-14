77% росіян вважають ймовірною повномасштабну війну з Україною. І звинувачують не Путіна

11 хвилин(и) тому

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Більшість росіян вважають, що напружена ситуація останніх місяців цілком може перерости у війну між Україною та Росією.

Зокрема, 3% опитаних переконані, що такий розвиток подій "неуникний", 36% вважають такий сценарій - "цілком ймовірним", а ще 38% - малоймовірним.

Такі дані приводить російський соціологічний "Левада-центр".

Лише 15% опитаних повністю виключили такий сценарій. Ще 8% не змогли відповісти.

Половина опитаних упевнена, що ініціатором ескалації конфлікту є Сполучені Штати та інші країни НАТО.

16% респондентів вважають, що в загостренні ситуації винна Україна. 4% звинувачують Росію, а ще 3% - самопроголошені ДНР та ЛНР.

Напруга на кордонах

З жовтня цього року західні ЗМІ, а за ними українська влада та уряди західних країн неодноразово повідомляли про нарощування російських військ на кордонах з Україною.

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За даними міноборони України, йдеться про угруповання чисельністю близько 100 тис. людей.

РФ заперечує будь-які агресивні наміри, але офіційний Київ припускає, що загроза вторгнення є. Зокрема, міністр оборони Олексій Резніков заявляв, що найбільш ймовірний час вторгнення - кінець січня.

7 грудня президенти США та Росії провели розмову у відеорежимі. Головною темою перемовин Джо Байдена та Володимира Путіна стала загроза російського вторгнення в Україну.

Помічник держсекретарки США Карен Донфрід 13-15 грудня відвідує Київ і Москву.

Країни Заходу неодноразово підкреслювали, що ціна можливої ескалації для Росії буде дуже високою.