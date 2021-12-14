Вирок чоловіку Тихановської, жертви торнадо у США і британське сміття у Румунії.. Теленовини ВВС 14.12.21

12 хвилин(и) тому

У випуску 14 грудня:

18 років за ґратами - в Білорусі суд виніс вирок ув'язненому кандидату в президенти Сергію Тихановському. Його дружина каже: не припинить боротьби.

Тривають рятувальні операції після спустошливих торнадо у США. Остання жертва стихії - двомісячне немовля, яке померло в лікарні

І розслідування ВВС з'ясувало, що сміття з Британії нелегально завозять і викидають у Румунії.

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