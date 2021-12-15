Омікрон шириться нечуваними темпами - ВООЗ

42 хвилин(и) тому

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Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) попередила, що новий варіант коронавірусу Omicron поширюється по всьому світу з безпрецедентною швидкістю.

Випадки сильно мутованого варіанту підтверджені вже у 77 країнах.

Але на пресконференції глава ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сказав, що, ймовірно, у багатьох інших людей його просто ще не виявили.

За його словами, у світі поки що зробили недостатньо для подолання цього варіанту.

"Звичайно, ми вже зрозуміли, що недооцінюємо цей вірус. Навіть якщо Омікрон справді викликає менш важке захворювання, величезна кількість випадків може знову перевантажити непідготовлені системи охорони здоров'я", - сказав він.

Омікрон вперше виявили у Південній Африці у листопаді, і відтоді у країні спостерігається сплеск інфекцій. Президент Сиріл Рамафоса отримав позитивний результат на Covid-19, і зараз він ізольований із легкими симптомами.

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Низка країн запровадили заборони на поїздки до Південної Африки та її сусідів, але це не зупинило поширення нового штаму по всьому світу.

Нещодавні дослідження вакцини Pfizer/BioNTech показали, що від неї в організмі виробляється набагато менше нейтралізуючих антитіл проти Омікрону, ніж проти початкового штаму. Але цей дефіцит можна компенсувати третьою, бустерною дозою вакцини.

За словами доктора Тедроса, бустерні дози можуть зіграти важливу роль у стримуванні поширення Covid-19, але це "питання пріоритету".

"Порядок має значення. Надання бустерів групам з низьким ризиком важких захворювань або смерті просто загрожує життю тих, хто перебуває у групі високого ризику і все ще чекає на першу дозу", - сказав він.

У бідніших країнах деякі вразливі люди досі не отримали жодної дози.