Біллі Айліш: "Порно зруйнувало мій мозок"

53 хвилин(и) тому

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Американська співачка та авторка пісень Біллі Айліш зізналася, що з 11 років дивилася порно. Це призвело до того, що в неї почалися нічні кошмари.

Про це 19-річна зірка розповіла у програмі Говарда Стерна на Sirius XM Radio.

Вона досі почувається неймовірно спустошеною через вплив "образливого" порно.

Це, за її словами, дуже вплинуло на її перший сексуальний досвід, призвело до того, що вона "не відмовлялася від поганих речей", коли почала займатися сексом.

"Я вважала, що це має мене приваблювати", - згадує співачка.

Айліш, якій скоро виповниться 20, більшу частину свого підліткового життя провела на очах у публіки. Вона носила мішкуватий одяг у спробі утримати людей від сексуалізації свого тіла.

Тема порнографії з'явилася в інтерв'ю, оскільки про неї співачка згадує у пісні Male Fantasy з альбому Happier Than Ever.

Айліш сказала Стерну, що тепер вважає порно "ганьбою".

Вона особливо розкритикувала спосіб зображення жіночого тіла та сексуального досвіду у порнографії.

"Я не розуміла, чому це погано, думала, що так люди вчаться займатися сексом", - пояснила Айліш, додавши, що її мати "жахнулася", коли вона розповіла їй про це.

На її думку, перегляд порно у юному віці "зруйнував" її мозок і змусив страждати від нічних кошмарів.

Порно може спотворити розуміння того, що є нормою під час сексу, зокрема згоду на секс, вважає співачка.

Цю думку поділяють експерти з питань добробуту дітей, зокрема фахівці Unicef.

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Коли діти дивляться порно, де показують образливе ставлення і женоненависництво, вони вважають, що це норма, і це може мати негативні наслідки в майбутньому, кажуть експерти.

Біллі Айліш - американська співачка та авторка пісень. Популярність прийшла до неї у 2016 році разом із виходом дебютного синглу Ocean Eyes. Дебютний альбом When We All Fall Asleep, Where Do We Go? очолив американський та британський хіт-паради.

У 2020 році вона стала наймолодшою лауреаткою "Греммі" в історії, отримавши відразу п'ять премій - у тому числі за найкращий дебют, найкращу пісню та найкращий альбом.