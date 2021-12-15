Володимир-Волинський "дерусифікували" й перейменували. Що це значить

8 хвилин(и) тому

Автор фото, volodymyrrada.gov.ua

Верховна Рада підтримала перейменувала місто Володимир-Волинський на Володимир. За це проголосували 348 депутатів.

У жовтні перейменування підтримала міська рада, а потім з цим до парламенту звернулась обласна.

Місто є одним із найдавніших в Україні і його перейменування ініціювали для того, щоб повернути йому історичну назву.

Коли місто увійшло до складу Російської імперії, воно отримало до своєї назви приставку "-Волинський". Це потрібно було для того, щоб відрізняти його від російського міста Володимир-на-Клязьмі.

Володимир-Волинський та Володимир-на-Клязьмі

Це місто на Волині відоме ще з часів Русі у "Повісті минулих літ".

"Вперше Володимир-Волинський згадується в лiтописах пiд 988 роком, коли київський князь Володимир Святославич, прозваний за свої діла "Великим", здійснив похід на Захід. Тут на землях волинян та бужан, на правому березі річки Луги, підпорядкував язичне місто під назвою Ладомир. І у 988 році нарік його своїм іменем - Володимир", - йдеться на сайті Володимира-Волинського.

У 1795 році відбувся третій поділ Речі Посполитої й Холмщина та Волинь опинилися у Російській імперії.

"Після захоплення Росією останніх вільних територій Речі Посполитої, 5 липня 1795 року підписано імператорський указ "Про різні розпорядження щодо облаштування Волинської та Подільської губерній", у якому місто назване "Владимиржъ", - йдеться в істричній довідці.

Пізніше в різних документах назва міста зустрічається у формі "Владиміръ".

Автор фото, volodymyrrada.gov.ua Підпис до фото, Василівська ротонда в Володимирі-Волинському близько 1917 року

За даними істориків, після приєднання до Російської імперії Володимир часто почали називати "Волинський" (у формі "Владимірволынскъ"), щоб відрізнити його від однойменного російського міста "Владимир", відомого також як "Владимир-на-Клязьмі" та "Владимир-Залесский".

Але вперше офіційно назва "Володимир-Волинський" зустрічається лише у повному зібранні законів Російської імперії від 1911 року, де таким чином підкреслювали, що це місто тоді було у Волинській губернії.

Така ж назва згодом закріпилася і у СРСР й дійша до сьогоднішнього дня.

Перейменування

Спроби перейменувати місто робилися ще з 1990-х років, але тоді таке рішення не підтримала місцева влада.

Автори ініціативи виходили з того, що приставка "Волинський" більше не потрібна, адже в Україні немає інших міст з назвою Володимир.

Так само були пропозиції перейменувати Володимир на "Ладомир".

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Зрештою, після дебатів 1 жовтня більшість депутатів міської ради проголосували за те, щоб місто називалося Володимир.

"Деколонізація триває! Міська рада Володимира Волинського підтримала рішення про поверення місту історичної назви - Володимир, без причепки вигаданої росіянам", - прокоментував це рішення депутат Верховної Ради та колишній диркетор Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович.

І от тепер парламент остаточно перейменував місто.

Раніше Верховна Рада вже повернула історичну назву селищу Нью-Йорк на Донеччині, а також перейменувала обласні центри Дніпропетровськ на Дніпро, а Кіровоград на Кропивницький.

Водночас Дніпропетровська та Кіровоградська області залишаються зі старими назвами, адже для їхнього перейменування потрібно вносити зміни у Конституцію.