Податки для Дія City затвердили. Як це змінить ІТ-бізнес

23 хвилин(и) тому

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"Прийняти закон — це одна справа, а от зробити все, аби він успішно працював — зовсім інша", - кажуть представники ІТ-бізнесу, коментуючи схвалені Радою податкові умови для нового правового режиму "Дія City".

Це сталося майже через пів року після того, як депутати схвалили рамковий закон, який визначив, як він працюватиме.

Ініціатори спеціального податкового режиму для ІТ-галузі у міністерстві цифрової трансформації твердять, що відтепер в Україні будуть одні з найкращих умов для роботи та розвитку цього бізнесу у Східній Європі.

Представники ІТ-компаній кажуть, що бачать як переваги, так і ризики для себе.

Які податки платитимуть у "Дія City"?

"Дія City" є свого роду віртуальною вільною економічною зоною, на що вказує навіть термінологія законів, пов'язаних із нею.

Згідно з ухваленим законом, для резидентів Дія City передбачено:

можливість обирати, який корпоративний податок сплачувати: податок на виведений капітал у 9% або податок на прибуток — 18%. Автори закону розраховують, що так заохочуватимуть ІТ-компанії не виводити прибутки за кордон, а вкладати їх у розвиток бізнесу в Україні.

спеціальні ставки для працівників: податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) — 5% (загальний в країні - 18%), єдиний соціальний внесок — 22% від мінімальної зарплати, військовий збір — 1,5%. Якщо фахівець отримує понад 240 тис. євро на рік, то весь дохід вище цього ліміту оподатковуватиметься 18% ПДФО. Такі умови максимально наближені до ФОП, чим користуються більшість тих, хто працює в ІТ зараз.

перехідний період із ФОП-моделі на гіг-контракти та трудові контракти. З 2024 року витрати компаній-резидентів на платників єдиного податку (включно з ФОП 3 групи) не повинні перевищувати 50%, а з 2025 року - 20%. До цього часу — жодних обмежень. Оподаткування ФОП, що співпрацюватимуть із резидентами Дія City, залишатиметься на рівні чинних на сьогодні ставок.

ті, хто обрали для себе режим Дія City і податок на прибуток, й чий річний дохід не перевищує 40 млн грн, зможуть працювати з ФОП без обмежень і після 2025 року.

Закон передбачає нульову ставку податку на доходи фізичних осіб у вигляді дивідендів, які нараховані компанією-резидентом, за умови їх виплати не частіше одного разу на два роки, а також податкову знижку на суму інвестицій в українські стартапи.

Всі ці умови діятимуть впродовж 25 років.

"Компанії зможуть будувати прозору корпоративну структуру, мати кращий доступ до інвестицій та працювати в рамках сприятливої податкової системи", - обіцяють у Мінцифри, наголошуючи, що проєкт створить "одну з найкращих податкових систем", лібералізує трудові відносини та захистить українські та міжнародні стартапи.

"Амбітний експеримент"

ІТ-спільноті вдалось "відстояти прийнятні податкові ставки для IT-індустрії та досягти компромісу з владою", каже Костянтин Васюк, виконавчий директор Асоціації "IT Ukraine", яка брала участь у роботі над законопроєктами від імені бізнесу впродовж двох років. Вона представляє інтереси понад 65 тисяч ІТ-фахівців.

Водночас стверджувати, що в законах "все сталось саме так, як ми хотіли", було б неоднозначно, додає він.

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"Це початок великих змін та додаткових можливостей для ІТ-індустрії, такий собі амбітний експеримент на державному рівні", - каже представник "IT Ukraine".

"Чому? Бо прийняти закон — це одна справа, а от зробити все, аби він успішно працював — зовсім інша, не менш важлива".

Далі, за словами Васюка, асоціація буде консультувати IT-бізнеси та роз'яснювати їм переваги і виклики резидентства в "Дія Сity". Скільки бізнесів погодяться перейти на нові умови? Так і доведуть, система - найкраща чи ні.

"Загадувати скільки компаній стануть резидентами "Дія Сity" не буду — це рішення має бути виваженим і орієнтованим на власні бізнес-цілі, - каже Костянтин Васюк і додає. - Сподіваємось, що збережена можливість продовження взаємодії IT компаній з приватними підприємцями поза межами Дія City і надалі сприятиме активному зростанню індустрії".

Навіть без спеціального режиму ІТ-бізнес в Україні розвивається швидко. За даними "Опендатабот", за 9 місяців цього року експорт IT-послуг зріс на 35% проти минулого року, а виручка бізнесу від IT-експорту за цей час склала 4,84 млрд доларів — майже стільки ж, скільки за весь минулий рік.