Загроза видворення? Що відбувається з останнім українським журналістом Цимбалюком у Росії

12 хвилин(и) тому

Автор фото, Facebook Романа Цимбалюка

Українського журналіста Романа Цимбалюка в Росії планують звинуватити в екстремізмі, повідомив його адвокат Микола Полозов.

Сам Роман каже, що про початок розслідування справи вже повідомляють російські ЗМІ, хоча офіційної інформації про це немає.

Роман Цимбалюк - єдиний український журналіст, акредитований в Росії.

У своїх висловлюваннях він часто критикує керівництво Росії за анексію Криму та події на Донбасі. У тому числі цю критику він озвучує на пресконференціях Володимира Путіна.

23 грудня Путін дає пресконференцію, куди планує піти Цимбалюк.

Що повідомили російські ЗМІ

Телеканал "Росія 24" 9 грудня повідомив, що прокуратура викликає журналіста українського інформаційного агентства "Уніан" на допит

Ведучий повідомив, що Роман Цимбалюк "не приховує свої русофобські настрої" і тепер його за це мають притягти до відповідальності.

"Стаття вже відома - адміністративна, розпалювання ненависті чи ворожнечі", - повідомляє телеканал і додає, що свідчення Цимбалюк має дати 24 грудня цього року.

Далі різні коментатори дискутують, що треба робити з українським Цимбалюком - покарати за "порушення закону" чи видворити з Росії.

Реакція журналіста

Сам Роман Цимбалюк в коментарі BBC News Україна повідомив, що офіційного повідомлення про відкриття якоїсь справи проти нього чи початку розслідування немає.

Автор фото, Facebook Романа Цимбалюка

Окрім того, йому ніхто не вручав повістки на допит. "Одного дня, коли мене не було вдома, приходили представники поліції та хотіли вручити повістку, але вони цього не зробили", - пояснив Роман.

Його адвокат Микола Полозов повідомив, що українського журналіста планують звинуватити в екстремізмі. "Поки що планують відкрити кілька адміністративних справ за статтею 20.3.1 кодексу про адмінпорушення РФ (ненависть та ворожнеча)", - сказав адвокат.

Він вважає це тиском на іноземного журналіста і натякнув, що буде звертатися в міжнародні суди.

"Неприпустимі дії"

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На такі події вже відреагувала українська омбудсменка Людмила Денісова.

"РФ чинить тиск на українського журналіста, кореспондента агентства "Уніан" у Москві Романа Цимбалюка та фактично позбавляє його права на свободу вираження поглядів і здійснення професійної діяльності", - вважає вона.

Вона назвала такі дії "неприпустимими". "Звертаю увагу міжнародної спільноти на систематичне порушення країною-агресором прав українських громадян за політично вмотивованими обвинуваченнями", - додала пані Денісова.

Роман Цимбалюк поїхав у довгострокове відрядження до Росії ще 2008 року. Після подій 2014 року він лишився єдиним українським журналістом, акредитованим у Москві.