У сонячній короні. Вперше в історії зонд пролетів крізь атмосферу Сонця

23 хвилин(и) тому

Автор фото, NASA-JHU-APL

Американське агентство NASA повідомило про історичний момент. Вперше в історії космічний корабель пролетів крізь зовнішню атмосферу Сонця.

Цей подвиг здійснив сонячний зонд "Паркер". Він на короткий проміжок часу занурився до так званої сонячної корони. Так науковці називають область навколо зірки нашої сонячної системи.

Це сталося у квітні, але аналіз даних підтвердив це лише зараз, розповідає кореспондент ВВС Джонатан Амос.

"Паркеру" довелося витримати спеку та радіацію, але завдяки цій мандрівці він отримав нові уявлення про те, як "працює" Сонце.

"На кшталт того, як висадка на Місяць дозволила вченим зрозуміти, як він утворився, дотик до Сонця став гігантським кроком для людства, який допоможе розкрити важливу інформацію про нашу найближчу зірку та її вплив на сонячну систему", - каже Нікола Фокс, директорка відділу геліофізики NASA.

Сонячний зонд "Паркер" - одна з найбільш зухвалих місій, які будь-коли організовувало це агентство.

Його запустили три роки тому, його мета - поступово дедалі ближче підлітати до Сонця.

Космічний корабель рухається з колосальною швидкістю понад 500 тисяч км/год.

Стратегія полягає в тому, щоб швидко заходити в атмосферу і виходити з неї, й у процесі робити вимірювання сонячного середовища за допомогою набору інструментів, розміщених за товстим тепловим щитом.

Автор фото, S R Habbal and M Druckmüller Підпис до фото, Дифузну корону видно з Землі лише під час повного сонячного затемнення

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28 квітня цього року "Паркер" перетнув так звану критичну межу Альфвена.

Це - зовнішній край корони, точка, де сонячний матеріал, який зазвичай зв'язаний із Сонцем силою тяжіння та магнітними силами, вивільняється у космос.

"Паркер" підійшов до цієї межі приблизно на відстані 13 млн км над видимою поверхнею, або фотосферою, Сонця.

За словами Стюарта Бейла з Каліфорнійського університету в Берклі, дані зонда свідчать, що він фактично проходив вище і нижче межі три рази протягом п'яти годин.

"Ми побачили, що умови повністю змінилися, - сказав він журналістам. - Усередині корони магнітне поле Сонця стало набагато сильнішим, і керувало рухом частинок там. Тож космічний корабель був оточений матеріалом, який справді контактував із Сонцем".

Корона захоплює дослідників, оскільки саме там відбуваються певні ключові процеси, які наразі не мають пояснення.

Один з них - парадоксальний перегрів. Температура Сонця у його фотосфері становить приблизно 6 000 градусів Цельсія, тоді як усередині корони вона може сягати приголомшливого мільйона градусів і навіть більше.

Також в цій області зовнішній потік заряджених частинок - електронів, протонів і важких іонів - раптово прискорюється до надзвукового вітру. Знову ж таки, механізм цього явища є незрозумілим.

"Проблема полягає в тому, що сліди фізичних процесів, які викликають сонячний вітер, стираються під час його подорожі від сонячної корони до Землі та за її межі, - пояснює Нур Рауафі з Лабораторії прикладної фізики Джона Гопкінса. - Саме тому ми відправили "Паркер" до цієї таємничої області, щоб він розповів нам, що там відбувається".

Наукова команда "Паркера" планує зібрати набагато більше даних, коли зонд дедалі більше заглиблюватиметься в корону під час майбутніх прольотів біля Сонця. Зрештою, у 2025 році він має досягти позначки 7 млн кілометрів від фотосфери.

Інформація, яку дає "Паркер" та інші сонячні обсерваторії, мають безпосереднє відношення до кожного, хто живе на Землі.

Найбільші спалахи Сонця можуть впливати на магнітне поле нашої планети. Внаслідок цього може бути порушений зв'язок, виведені з мережі супутники, а електромережі стануть уразливими до стрибків струму.

Вчені намагаються передбачити ці "бурі", й Паркер обіцяє нову цінну інформацію, яка допоможе це зробити.

Останні результати місії будуть представлені на зустрічі Американського геофізичного союзу в Новому Орлеані.