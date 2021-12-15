Скандал з Tesla і автопілотом. Після загадкового ДТП служба таксі зупиняє використання

1 година тому

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Найбільша паризька таксомоторна компанія G7 призупинила використання автівок Tesla Model 3 після смертельної ДТП, що сталося минулими вихідними.

Водій не впорався з керуванням, в результаті одна людина загинула, ще 20 отримали поранення.

Водій заявив, що не зміг зупинити електромобіль.

Прокуратура Парижа розпочала розслідування за звинуваченням у ненавмисному вбивстві та завданні тілесних ушкоджень.

Tesla заперечує наявність будь-яких технічних проблем з авто, що має функції автопілота.

Міністр транспорту Франції Жан-Батіст Джеббарі заявив у середу, що на даному етапі немає жодних підстав вважати, що аварія була пов'язана з технічною несправністю цієї моделі Tesla.

Генеральний директор Tesla Europe також заявив, що жодних попереджень щодо безпеки цієї моделі не надходило.

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Повідомляють, що учасником аварії став таксист, який у свій вихідний віз сім'ю в ресторан.

За даними французьких ЗМІ, водій втратив контроль і врізався у фургон. Він також вдарив світлофор та збив двох пішоходів.

Це не перший випадок аварії автомобіля Tesla в режимі автопілота.

Компанію звинувачують у тому, що вона вводить клієнтів в оману, завищуючи можливості своїх автомобілів, оскільки система не керує авто автоматично і водії повинні постійно зберігати контроль та увагу.

Раніше водії часто зловживали режимом автопілота, відволікаючись від дороги - дзвінки та повідомлення за кермом неодноразово ставали причинами ДТП.

Цього року влада США ініціювала офіційну перевірку автопілота Tesla після серії аварій за участю електрокарів.

За їхніми даними, з 2018 року сталося 11 аварій, у яких електрокари Tesla на автопілоті врізалися в автомобілі, серед яких були транспортні засоби екстрених служб.