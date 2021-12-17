Сьогодні оголосять переможців Книги року ВВС-2021

Фіналісти Книги року

17 грудня у Мистецькому Арсеналі оголосять переможців літературної премії Книга року ВВС-2021, яку проводять у партнерстві з Культурною програмою Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).

Церемонія розпочнеться о 17-00, її наживо транслюватимуть на сторінці ВВС News Україна у Facebook, а також на нашому YouTube-каналі.

Переможців оголосять у трьох категоріях: Книга року ВВС, Дитяча Книга року ВВС та Книга року ВВС-Есеїстика. Кожен переможець отримає нагороду у 1000 фунтів у гривневому еквіваленті.

Переможців оберуть з-поміж п'яти фіналістів у кожній категорії.

Також оголосять Читача року, ним стане автор/ка найкращої читацької рецензії на книги, які беруть участь у цьогорічному конкурсі.

Журі конкурсу Книга року ВВС-2021

До журі конкурсу входять:

  • Віра Агеєва, професорка Національного університету "Києво-Могилянська академія"
  • Вадим Карп'як, телеведучий
  • Світлана Пиркало, письменниця, радниця з питань культури ЄБРР
  • Віталій Чепинога, блогер
  • Марта Шокало, головна редакторка BBC News Україна

Потрапити на церемонію можна буде лише тим, хто отримав підтвердження свої реєстрації та має сертифікат про повну вакцинацію або негативний ПЛР-тест, зроблений не пізніше 72 годин до події.

Кількість місць - обмежена.

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