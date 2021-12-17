Сьогодні оголосять переможців Книги року ВВС-2021

24 хвилин(и) тому

17 грудня у Мистецькому Арсеналі оголосять переможців літературної премії Книга року ВВС-2021, яку проводять у партнерстві з Культурною програмою Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).

Церемонія розпочнеться о 17-00, її наживо транслюватимуть на сторінці ВВС News Україна у Facebook, а також на нашому YouTube-каналі.

Переможців оберуть з-поміж п'яти фіналістів у кожній категорії.

Також оголосять Читача року, ним стане автор/ка найкращої читацької рецензії на книги, які беруть участь у цьогорічному конкурсі.

Журі конкурсу Книга року ВВС-2021

До журі конкурсу входять:

Віра Агеєва, професорка Національного університету "Києво-Могилянська академія"

Вадим Карп'як, телеведучий

Світлана Пиркало, письменниця, радниця з питань культури ЄБРР

Віталій Чепинога, блогер

Марта Шокало, головна редакторка BBC News Україна

Потрапити на церемонію можна буде лише тим, хто отримав підтвердження свої реєстрації та має сертифікат про повну вакцинацію або негативний ПЛР-тест, зроблений не пізніше 72 годин до події.

Кількість місць - обмежена.