Сьогодні оголосять переможців Книги року ВВС-2021
17 грудня у Мистецькому Арсеналі оголосять переможців літературної премії Книга року ВВС-2021, яку проводять у партнерстві з Культурною програмою Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).
Церемонія розпочнеться о 17-00, її наживо транслюватимуть на сторінці ВВС News Україна у Facebook, а також на нашому YouTube-каналі.
Переможців оголосять у трьох категоріях: Книга року ВВС, Дитяча Книга року ВВС та Книга року ВВС-Есеїстика. Кожен переможець отримає нагороду у 1000 фунтів у гривневому еквіваленті.
Переможців оберуть з-поміж п'яти фіналістів у кожній категорії.
Також оголосять Читача року, ним стане автор/ка найкращої читацької рецензії на книги, які беруть участь у цьогорічному конкурсі.
Журі конкурсу Книга року ВВС-2021
До журі конкурсу входять:
- Віра Агеєва, професорка Національного університету "Києво-Могилянська академія"
- Вадим Карп'як, телеведучий
- Світлана Пиркало, письменниця, радниця з питань культури ЄБРР
- Віталій Чепинога, блогер
- Марта Шокало, головна редакторка BBC News Україна
Потрапити на церемонію можна буде лише тим, хто отримав підтвердження свої реєстрації та має сертифікат про повну вакцинацію або негативний ПЛР-тест, зроблений не пізніше 72 годин до події.
Кількість місць - обмежена.