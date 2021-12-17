Дитячою Книгою року ВВС-2021 стала книга Петра Яценка "Союз Радянських речей"

27 хвилин(и) тому

Автор фото, ВВС

BBC News Україна оголошує переможців премії Книга року BBC-2021, яку проводять у партнерстві з Культурною програмою Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).

Церемонію нагородження можна наживо дивитися на сторінці BBC News Україна у Facebook та на каналі YouTube. Трансляція ведеться з Мистецького Арсеналу компанією Ukr.Stream - GSS.

У номінації Дитяча книга року BBC - 2021 перемогла книга Петра Яценка "Союз Радянських речей", видавництво Портал.

Читач року

Перемогу у конкурсі читацьких рецензій "Читач року - 2021" здобула Людмила Даниленко за рецензію на збірку оповідань Сергія Осоки "Три лини для Марії", який увійшов до короткого списку Книги року BBC - 2021.

У подарунок Людмила отримала електронну книжку Kindle.

Журі конкурсу

Віра Агеєва, професор, Національний університет "Києво-Могилянська академія"

Віталій Чепинога, блогер

Вадим Карп'як, телеведучий

Світлана Пиркало, радниця з питань культури ЄБРР

Марта Шокало, головна редакторка ВВС News Україна.

Переможці минулих років

2020

Сергій Сергійович Saigon "Юпак", (Книга року ВВС).

Уляна Чуба "Мед і Паштет - фантастичні вітрогони" (Дитяча Книга року ВВС).

Оксана Забужко "Планета Полин" (Книга року ВВС-Есеїстика).

2019

Тамара Горіха Зерня "Доця" (Книга року ВВС).

Володимир Арєнєв "Сапієнси" (Дитяча Книга року ВВС).

Тарас Прохасько "Так, але..." (Книга року ВВС-Есеїстика).

2018

Юрій Андрухович "Коханці юстиції" (Книга року ВВС).

Сашко Дерманський "Мері" (Дитяча Книга року ВВС).

Андрій Бондар "Церебро" (Книга року ВВС-Есеїстика).

2017

Катерина Калитко "Земля загублених, або маленькі страшні казки" (Книга року ВВС).

Анна Коршунова "Комп і компанія" (Дитяча Книга року ВВС).

2016

Таня Малярчук "Забуття" (Книга року BBC).

Галина Ткачук, "Тринадцять історій у темряві" (Дитяча Книга року ВВС).

2015

Василь Махно, "Дім у Бейтінґ Голлов" (Книга року BBC).

Андрій Бачинський, "140 децибелів тиші" (Дитяча Книга року ВВС).

2014

Софія Андрухович, "Фелікс Австрія" (Книга року ВВС).

Катя Штанко, "Дракони, вперед!" (Дитяча Книга року ВВС).

Сергій Жадан, "Ворошиловград" (Книга десятиліття ВВС).

2013

Ярослав Мельник, "Далекий простір" (Книга року BBC).

Мар'яна і Тарас Прохаськи, "Хто зробить сніг" (Дитяча Книга року ВВС).

2012

Юрій Винничук, "Танго смерті" (Книга року ВВС).

Леся Воронина, "Таємне Товариство Боягузів та Брехунів" (Дитяча Книга року ВВС).

2011 - Володимир Рутківський, "Cині води".

2010 - Сергій Жадан, "Ворошиловград".

2009 - Іздрик, "ТАКЕ".

2008 - Люко Дашвар, "Молоко з кров'ю".

2007 - Володимир Діброва, "Андріївський узвіз".

2006 - Сергій Жадан, "Капітал".

2005 - Юрій Винничук, "Весняні ігри в осінніх садах".