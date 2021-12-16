Україна закупить ліки Pfizer для лікування COVID-19. Що про них відомо

36 хвилин(и) тому

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Україна домовилася з компанією Pfizer про умови закупівлі 300 тис. курсів засобу для лікування хворих на COVID-19.

Йдеться про інноваційний препарат "Паксловід" (PAXLOVID), розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час брифінгу.

Використання ліків дозволяє не допустити ускладнень у групах ризику.

"При призначенні "Паксловіда" протягом трьох днів після появи симптомів COVID-19 відбувається скорочення госпіталізацій або смертельних випадків на 89% та на 85%, якщо лікування починати впродовж перших 5 днів", - заявив Ляшко.

В інтерв'ю BBС News Україна Ляшко прогнозував, що Україна може отримати ліки однією з перших.

У вересні стало відомо, що Україна отримала перші ліки прямої дії від ковід - 20 тис. флаконів "Бамланівімабу" (Bamlanivimab) та 40 тис. флаконів "Етесевімабу" (Etesevimab). Їх доставили як гуманітарний вантаж від американських благодійників за сприяння посольства США в Україні.

Що відомо про "Паксловід"?

У листопаді американська компанія Pfizer заявила, що створена її фахівцями таблетка проти коронавірусу знижує на 89% ризик смерті й госпіталізації серед вразливих дорослих пацієнтів.

Клінічні випробування завершили достроково, оскільки початкові результати вже були дуже позитивні.

"Паксловід" (таку назву отримав препарат) призначений для людей похилого віку і тих, що мають вищий ризик важкого перебігу хвороби.

Велика Британія відразу ж замовила 250 тис. доз препарату Pfizer та ще 480 тис. доз інших ліків - від фармацевтичних компаній Merck Sharp & Dohme та Ridgeback Biotherapeutics (MSD).

Таблетки від Pfizer діють за принципом інгібітора протеази, що блокує фермент, необхідний вірусу для розмноження. Він працює трохи інакше, ніж таблетка Merck, яка вносить помилку в генетичний код вірусу.