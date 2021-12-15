Італія заборонила в'їзд для українців. А Польща посилила обмеження

17 хвилин(и) тому

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Італія з 16 грудня припиняє пускати мандрівників з України. Таке рішення ухвалив уряд країни під час чергового перегляду правил в'їзду через поширення коронавірусу.

"Відповідно до оновлених правил перетину кордону з Італійською Республікою, у зв'язку із пандемією Covid-19, Україну з 16 грудня 2021 року віднесено до переліку країн списку Е, що передбачає заборону на необов'язкові поїздки громадян України, у тому числі з метою туризму", - йдеться на сайті консульської служби України.

Виняток становлять громадяни України, які мають посвідку на проживання в Італії, або ті громадяни, хто в'їжджає в Італію на роботу, навчання, лікування або має абсолютну необхідність.

Заборона діятиме до 31 січня 2021 року.

Окрім того, мандрівники з країн ЄС, навіть вакциновані, повинні будуть в'їздити з негативним тестом. Така ж вимога поширюється на італійців, які подорожували за кордон.

Нещеплені повинні будуть після прибуття відбути п'яти- або десятиденну самоізоляцію.

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Також заборонено в'їжджати до Італії громадянам, які протягом останніх 14 днів проживали або перебували транзитом у ПАР, Лесото, Ботсвані, Зімбабве, Малаві, Мозамбіку, Намібії та Есватіні.

У Польщу - лише з тестом

Обмеження на в'їзд щодо громадян України посилила і Польща.

"З 15 грудня, 00:00 годин, особи, які в'їжджають до цієї країни з-поза меж Європейського Союзу (у тому числі з України), при перетині кордону мають надати результати негативного ПЛР тесту польською або англійською мовами, зробленого не раніше ніж за 24 години до перетину кордону", - повідомила митна служба України.

Вимога тесту стосується навіть повністю вакцинованих громадян, наголосили у відомстві.

Водночас невакциновані особи, навіть якщо вони зробили тест, мають проходити 14-денний карантин.

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Від зобов'язань здавати тест звільняються учні, які навчаються у Польщі чи в сусідній країні та опікуни, що їх супроводжують, а також діти, що відвідують дитячі садочки в Польщі та сусідніх державах у супроводі опікунів.

Обмеження діятимуть до 31 січня 2022 року.

Польща відкрила кордони для українських туристів 9 вересня цього року, звільнивши від обов'язку перебувати на карантині тих осіб, хто вакцинований від ковід чи перехворів.