Зеленський зустрівся з Макроном і Шольцем. Про що говорили

56 хвилин(и) тому

Автор фото, Офіс президента

Лідери України, Німеччини та Франції обговорили врегулювання конфлікту на Донбасі та домовилися продовжити роботу у Нормандському форматі, повідомили в Офісі президента України.

Тристороння зустріч президента України Володимира Зеленського з федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом та президентом Франції Еммануелем Макроном відбулася у Брюсселі.

Зеленський подякував Німеччині й Франції за підтримку України на тлі військової загрози з боку Росії.

Президент підкреслив, що Україна не здійснює провокацій на кордоні, а також не має агресивних намірів проти інших країн.

"Очікую, що російські війська і озброєння будуть відведені від кордонів України якомога швидше. Поки, попри безперервні дипломатичні зусилля, вони залишаються біля наших кордонів", - заявив він.

Автор фото, Офіс президента

Шольц і Макрон погодилися, що треба забезпечити виконання рішень, які чотири сторони (разом з президентом Росії Володимиром Путіним) ухвалили на саміті Нормандської четвірки в Парижі у 2019 році.

Володимир Зеленський уточнив, що йдеться насамперед про припинення вогню, взаємне звільнення утримуваних осіб та відкриття двох нових пунктів пропуску.

10 грудня про постійну підтримку суверенітету та територіальній цілісності України заявив президент США Джо Байден у телефонній розмові з Володимиром Зеленським.

Перед цим Джо Байден мав двогодинну зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним. За підсумками розмови у Білому домі повідомили, що президент Байден попередив Путіна про "економічні заходи" проти Росії та збільшення оборонної допомоги Україні у випадку російської агресії.

Водночас у Кремлі зазначили, що Володимир Путін доводив, що Київ здійснює "демонтаж" мінських угод і вимагав юридичних гарантій нерозширення НАТО на Схід.

Загроза вторгнення

Наприкінці жовтня поважні західні ЗМІ почали писати про загрозу російського вторгнення до України через концентрацію російських військ на українських кордонах.

Перші кілька тижнів, поки тема можливої війни жила лише в американських ЗМІ, офіційні особи в Києві не поспішали робити якихось тривожних заяв, наголошуючи, що вони не бачать біля своїх кордонів нічого особливого у порівнянні з 2016 чи 2018 роком.

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Але коли про небезпеку можливого вторгнення почали говорити вже не лише журналісти, а й державний секретар США Ентоні Блінкен, позиція України змінилася. Керівництво України почало говорити про те, що воно також стурбоване можливими агресивними планами Кремля.

Міністр оборони України Олексій Резніков у виступі у Верховній Раді 3 грудня повідомив, що Росія сконцентрувала на кордонах України та в окупованому Криму понад 94 тисячі військових і може бути готовою до початку агресії наприкінці січня 2022 року.

Водночас начальник генштабу Росії Валерій Герасимов заявив, що західні ЗМІ "брешуть" про плани вторгнення до України, а скупчення російських військ на кордоні назвав "буденною практикою".