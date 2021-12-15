Зеленський у Брюсселі, Нормандський формат на трьох. Теленовини ВВС
У випуску 15 грудня:
- Саміт Східного партнерства і не лише: чого чекати від брюссельського візиту президента України.
- Трикутник замість квартету: лідери Німеччини і Франції намагаються відродити Нормандський формат.
- Партнерству - "так", членству - поки що "ні"? Чому Східного партнерства ЄС для України, як і Молдови та Грузії, вже замало.
#СамітСхідногоПартнерства #УкраїнаіЄС #ЗеленськийуБрюсселі
Ви також можете подивитись випуск на YouTube.