Зеленський у Брюсселі, Нормандський формат на трьох. Теленовини ВВС

У випуску 15 грудня:

  • Саміт Східного партнерства і не лише: чого чекати від брюссельського візиту президента України.
  • Трикутник замість квартету: лідери Німеччини і Франції намагаються відродити Нормандський формат.
  • Партнерству - "так", членству - поки що "ні"? Чому Східного партнерства ЄС для України, як і Молдови та Грузії, вже замало.

#СамітСхідногоПартнерства #УкраїнаіЄС #ЗеленськийуБрюсселі

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