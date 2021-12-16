Четверо дітей загинули внаслідок падіння надувного замку в Австралії
Поліція повідомляє, що четверо дітей загинули, ще п'ятеро отримали поранення в результаті падіння з надувного замку в Австралії.
Трагедія, викликана поривом вітру, сталася в четвер під час свята початкової школи у Девонпорті, острів Тасманія.
У поліції повідомили, що діти впали з висоти близько 10 метрів. Загинули двоє хлопчиків і дві дівчинки.
Влада не назвала їхній вік, але сказала, що всі навчалися в п'ятому або шостому класах - як правило, це діти 10-12 років.
"Згідно з повідомленнями, через порив вітру надувний замок та надувні м'ячі піднялися в повітря, - повідомив комісар поліції Тасманії Даррен Хайн.
"Наші серця розриваються за сім'ї та близьких, однокласників, вчителів цих дітей, які пішли занадто рано", - додав він.
Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон назвав трагедію такою, що "немислимо крає серце".
"Маленькі діти під час свята... і це перетворюється на таку жахливу трагедію", - сказав він.
Медики швидко прибули до початкової школи Хілкрест після інциденту.
Дітям надали першу медичну допомогу, перш ніж їх доставили на гелікоптері до лікарні.
Про інцидент, який стався в останній день навчального року, одразу повідомили батьків.
Репортер ABC Монте Бовілл написав у Twitter, що місцеві жителі "біжать до школи, щоб забрати своїх дітей".
За даними поліції, тривають слідчі дії.
Девонпорт на північному узбережжі Тасманії - невелике портове місто з населенням трохи менш як 30 000 мешканців.
Раніше вже були інші смертельні випадки з надувним замком. У 2019 році в аналогічному інциденті в Китаї загинули двоє дітей і ще 20 отримали поранення.
Роком раніше у Великій Британії дівчина загинула після падіння з надувного замку, який, за словами очевидців, вибухнув на пляжі Норфолка.
А двоє працівників ярмарку були ув'язнені за ненавмисне вбивство через грубу недбалість після того, як у березні 2016 року в Ессексі здуло надувний замок із семирічним Саммером Грантом.