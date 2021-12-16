Четверо дітей загинули внаслідок падіння надувного замку в Австралії

18 хвилин(и) тому

Автор фото, ABC News/Monte Bovill Підпис до фото, Поліція каже, що діти впали з висоти у 10 метрів

Поліція повідомляє, що четверо дітей загинули, ще п'ятеро отримали поранення в результаті падіння з надувного замку в Австралії.

Трагедія, викликана поривом вітру, сталася в четвер під час свята початкової школи у Девонпорті, острів Тасманія.

У поліції повідомили, що діти впали з висоти близько 10 метрів. Загинули двоє хлопчиків і дві дівчинки.

Влада не назвала їхній вік, але сказала, що всі навчалися в п'ятому або шостому класах - як правило, це діти 10-12 років.

"Згідно з повідомленнями, через порив вітру надувний замок та надувні м'ячі піднялися в повітря, - повідомив комісар поліції Тасманії Даррен Хайн.

"Наші серця розриваються за сім'ї та близьких, однокласників, вчителів цих дітей, які пішли занадто рано", - додав він.

Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон назвав трагедію такою, що "немислимо крає серце".

"Маленькі діти під час свята... і це перетворюється на таку жахливу трагедію", - сказав він.

Медики швидко прибули до початкової школи Хілкрест після інциденту.

Дітям надали першу медичну допомогу, перш ніж їх доставили на гелікоптері до лікарні.

Автор фото, ABC News/Monte Bovill Підпис до фото, Поліцейські намагаються заспокоїти одна одну після побаченого

Про інцидент, який стався в останній день навчального року, одразу повідомили батьків.

Репортер ABC Монте Бовілл написав у Twitter, що місцеві жителі "біжать до школи, щоб забрати своїх дітей".

За даними поліції, тривають слідчі дії.

Девонпорт на північному узбережжі Тасманії - невелике портове місто з населенням трохи менш як 30 000 мешканців.

Раніше вже були інші смертельні випадки з надувним замком. У 2019 році в аналогічному інциденті в Китаї загинули двоє дітей і ще 20 отримали поранення.

Роком раніше у Великій Британії дівчина загинула після падіння з надувного замку, який, за словами очевидців, вибухнув на пляжі Норфолка.

А двоє працівників ярмарку були ув'язнені за ненавмисне вбивство через грубу недбалість після того, як у березні 2016 року в Ессексі здуло надувний замок із семирічним Саммером Грантом.