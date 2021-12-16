Суд скасував відсторонення вчительки за відсутність вакцинації. Які аргументи?

28 хвилин(и) тому

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Жовківський районний суд у Львівській області скасував наказ про відсторонення вчительки однієї з сільських шкіл через відсутність в неї щеплення від Covid-19.

У суді наказ визнали протизаконним і задовольнили вимогу вчительки про виплату зарплати за період відсторонення від обов'язків.

Водночас суд відмовив їй у вимозі допустити до виконання обов'язків.

У судовому рішенні йдеться, що вчительку математики Сопошинської школи відсторонили від роботи без збереження зарплати 8 листопада - через тиждень після того, як їй повідомили про обов'язковість такого щеплення.

"Наказ підлягає скасуванню, оскільки він є незаконним і таким, що грубо порушує її конституційні, природні та професійні права", - йдеться в документі.

Вчителька аргументувала, що не було встановлено порядку та термінів проведення профілактичного щеплення проти COVID-19, щеплення не передбачене ані трудовим договором, ані наказом про прийняття на роботу, ані посадовою інструкцією, а також відсутнє у календарі обов'язкових профілактичних щеплень.

Вона вимагала скасувати наказ, повернути її на роботу і стягнути середній заробіток та судові витрати за час відсторонення від обов'язків.

Що кажуть у школі

У школі зазначили, що керувалися під час відсторонення ч. 2 ст. 12 закону "Про захист населення від інфекційних хвороб", за якою працівники окремих професій підлягають обов`язковим профілактичним щепленням, а також наказом МОЗ, згідно з яким обов'язковим щепленням підлягають працівники шкіл.

Представник школи зазначив, що з боку адміністрації школи йшлося про вимушений крок з відсторонення фахового вчителя - інакше б керівництву загрожувала адміністративна відповідальність.

У справі була ще й третя сторона - представники Львівської обласної організації профспілки працівників освіти і науки України. Вони вимагали скасування наказ МОЗ і вважали, що він не передбачає обов'язкової вакцинації вчителів.

Аргументи суду

У суді вирішили, що рішення школи було протизаконним, бо не було підкріплено письмовим підтвердженням від лікаря про відмову від обов`язкового щеплення чи акту, складеного у присутності свідків, як того вимагає закон про "Захист населення від інфекційних хвороб".

Окрім того, не було подання посадовців санітарно-епідеміологічної служби, яке, за законом, є необхідним для недопуску до роботи.

"Відповідач виніс оскаржуваний наказ про відсторонення на підставі одного лише повідомлення про обов`язкове профілактичне щеплення, яке саме по собі не створює жодних юридичних наслідків та не засвідчує юридичного факту відмови чи ухилення позивачки від обов`язкового профілактичного щеплення", - йдеться у рішенні суду.

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Тож суд задовольнив вимогу скасувати наказ про відсторонення від роботи. Водночас вимогу допустити вчительку до роботи відхилили.

"Суд вважає, що у задоволенні такої потрібно відмовити, оскільки допуск працівника до роботи є дискреційним повноваженням роботодавця", - йдеться у рішенні.

Окрім того, суд постановив стягнути зі школи середній заробіток 11 205 грн на користь вчительки за час відсторонення від обов'язків, а також стягнути два судові збори по 908 грн - на користь позивачки та до держбюджету.

Не перше рішення

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13 грудня, майже одночасно з засіданням у Жовківському суду Львівської області відбулося засідання Деснянського районного суду Чернігова за позовом викладачки хореографії школи мистецтв Чернігівського музичного коледжу імені Л. Ревуцького Олени Вовк. Як повідомляє Суспільне, суд скасував постанову про її відсторонення від роботи через відсутність вакцинації від коронавірусу.

За рішенням суду, роботодавець має виплатити вчительці середню зарплату за час відсторонення від роботи з 8 листопада 2021 року.

"Це перше рішення, яке задовольнив суд. Щодо решти справ - позови подані, чекаємо на результат. Це, в основному, педагогічний склад", - розповів журналістам адвокат вчительки Костянтин Серкін. Він додав, що має в роботі ще 10 аналогічних позовів від відсторонених.

Як розповів у коментарі Суспільному директор Чернігівського музичного коледжу імені Л. Ревуцького Володимир Суховерський, вирішувати, чи подавати апеляцію, у закладі будуть після того, як отримають рішення суду.