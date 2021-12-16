Генсек НАТО: "Агресором є Росія. Росія має змінити курс"

37 хвилин(и) тому

Автор фото, President.GOV.UA

НАТО не піде на жодні компроміси з Росією, заявив на спільній пресконференції з українським президентом генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

"Агресором є Росія. Росія застосувала військову силу проти України, незаконно анексувавши частину України, Крим, у 2014 році, і продовжує дестабілізувати Східну Україну, - заявив генсек НАТО. - Так що це Росія має змінити поведінку, Росія має змінити курс".

За словами Столтенберга, наразі в альянсі не спостерігають ознак, що Росія припиняє нарощувати війська біля кордону України.

Навпаки, каже генсек НАТО, іде "значне, сильне нарощування" військового потенціалу довкола України військами, збройними підрозділами, бойовими танками, великою кількістю передового обладнання", що "підриває безпеку України та Європи".

Але, як твердить Стотенберг, на вимогу російського президента щодо письмових гарантій відмови від перспектив членства України треба відповісти, що Україна - суверенна держава і сама визначає свій курс:

"Ми не підемо на компроміс відносно права України обирати свій шлях, ми не підемо на компроміс стосовно права НАТО захищати та обороняти всіх союзників НАТО, і на компроміс стосовно того, що НАТО має партнерство з Україною".

Пан Столтенберг також заперечив припущення, що політика "відкритих дверей", яку Альянс застосовує і до України, є неефективною. Він навів приклади Чорногорії та Македонії, які за останні кілька років стали членами НАТО, попри протести Росії.

"Ціна буде високою"

Автор фото, AFP

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Водночас Володимир Зеленський заявив, що саме Росія підштовхнула Україну та її громадян прагнути членства у НАТО. На його переконання, "сьогодні Росія, саме вона прокладає важкий шлях України до НАТО".

"Питання членства України в НАТО - це питання відносин України та альянсу. І це точно не має бути вибір будь-якої іншої держави. Щиро сподіваюся, що й надалі країни альянсу виходитимуть з цих позицій, не піддаючись на погрози та будь-які червоні лінії, які малюють інші сторони", - наголосив президент Зеленський.

Пан Зеленський також твердить, що під час переговорів у Брюсселі побачив повну підтримку Столтенберга, хоча в самому НАТО немає об'єднаної позиції щодо вступу України до альянсу, як немає й спільної позиції щодо постачання зброї Україні.

"Об'єднаної позиції щодо вступу України в НАТО серед 30 країн поки що немає, але більшість країн нас підтримують. І так само немає об'єднаної позиції серед держав щодо військової допомоги. Особливо у контрактах (про постачання зброї - Ред.)", - заявив президент Зеленський.

Він також заявив, що не впевнений у тому, що усі європейські лідери однаково розуміють, що саме відбувається на кордонах України, і що потягне за собою вторгнення Росії.

"Всі розуміють, що ціна буде дуже високою, але ніхто не розуміє кількість втрачених життів, - наголосив президент Зеленський. - Найголовніше, щоб цю ціну розуміла Російська Федерація, тому що втрачати людей будуть і вони".

Коли у президента Зеленського запитали, чи не вважає Україна, що НАТО їй винне після стількох років обіцянок і після участі України в операціях в Афганістані і в Іраку, він відповів, що НАТО Україні нічого не винне, але буде винне своїм країнам, якщо Україна не вистоїть, і назвав Україну форпостом безпеки у Європі.