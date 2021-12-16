Європарламент закликав відключити Росію від SWIFT у разі вторгнення в Україну

15 хвилин(и) тому

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Європарламент заявив, що Росія має заплатити високу економічну та політичну ціну в разі будь-якої нової агресії щодо України.

Відповідну резолюцію абсолютною більшістю голосів ухвалив головний законодавчий орган Євросоюзу в четвер.

На тлі нарощування російських військ на кордонах з Україною, Європарламент закликає ЄС "бути готовим" до запровадження більш жорстких економічних та фінансових санкцій.

Санкції, відповідно до резолюції, мають включати заморожування активів та заборону на в'їзд до ЄС людей з "найближчого оточення та олігархів з орбіти російського президента".

Також ЄП згадує про "виключення Росії з платіжної системи SWIFT".

SWIFT - це фактично месенджер, у якому фінансисти всього світу обмінюються платіжними дорученнями, підтвердженнями угод та іншою фінансовою документацією.

Це головний і єдиний універсальний канал передавання розпоряджень про переказ грошей та інших цінностей між 11 тисячами фінансових та нефінансових організацій практично у всіх країнах планети. За рік через SWIFT пересилають понад 5 млрд таких повідомлень.

Крім того, Європарламент стверджує, що країни ЄС мають погодити суворі економічні та фінансові санкції, не чекаючи безпосереднього вторгнення Росії, щоб бути готовими діяти негайно, якщо Москва таки піде на агресію.

Європарламент також наголошує в контексті прагнень України до вступу в НАТО, що "вибір будь-якої країни не повинен бути предметом схвалення третьою країною", і тому Європарламент відкидає спроби Росії включити інші країни до своєї "сфери впливу".

Резолюцію Європарламенту вже привітав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, назвавши її "сильною".

Ризик вторгнення Росії до України обговорюють політики та західні медіа протягом останніх двох місяців. Їхнє занепокоєння зросло, коли стало відомо про скупчення російських військ на кордоні з Україною.

Міністр оборони України Олексій Резніков прогнозував, що найбільш імовірним часом нападу може бути кінець січня.

Росія послідовно заперечує, що має намір атакувати Україну та запевняє, що має право пересувати війська своєю територією.