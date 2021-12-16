Банки почали перераховувати тисячу гривень за вакцинацію

47 хвилин(и) тому

Автор фото, Мінцифри

У четвер, 16 грудня, перші українці отримали на рахунки тисячу гривень, яку влада запровадила як заохочення для вакцинованих громадян та як підтримку бізнесу, який постраждав від пандемії.

Цього ж дня міністр цифрової трансформації Михайло Федоров закликав українців записуватися на бета-тест в Дії, щоб отримати доступ до послуги, яку влада назвала проєктом "єПідтримка".

За кілька годин міністр поцікавився, як ідуть справи у тестувальників спершу Monobank, а потім "Альфа-Банку".

Станом на вечір 16 грудня, українці могли обрати для отримання виплати один з п'яти банків. Окрім вже названих, в переліку були "ПриватБанк", "А-Банк", та "Укргазбанк".

"Альфа-Банк" у фейсбуці підтвердив, що гроші просто зараз отримають ті, хто взяв участь у бета-тестуванні та оформив віртуальну картку "єПідтримка".

Співзасновник Monobank Олег Гороховський також повідомив, що в перший же день тестування банк планує перерахувати кошти пів мільйону клієнтів.

Раніше в інтерв'ю BBC News Україна Федоров прогнозував, що остаточно система виплат запрацює 20-21 грудня.

"У сповіщеннях ми попереджаємо, що кошти можуть прийти через 10 днів після того, як людина залишить заявку. Сподіваємось, що ще раніше", - стверджував міністр.

Як отримати "тисячу Зеленського"?

Для того, щоб отримати тисячу гривень, потрібно виконати низку умов:

мати 18 років

отримати два щеплення від ковіду

завантажити додаток Дія

згенерувати електронний ковід-сертифікат у додатку Дія

подати заявку на отримання виплат

Щоб отримати гроші за щеплення, потрібно оновити додаток Дія, зайти у розділ "Послуги" і натиснути кнопку "єПідтримка".

Заявку потрібно залишити до 29 грудня.

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Далі потрібно підтвердити, що вам є 18 років. Після цього має підтягнутися перелік банків, в яких можна відкрити віртуальну картку.

Далі користувача має перекинути в банк, де він створює віртуальну картку у кілька кліків. Потім користувача повертає у додаток Дія, де буде підтвердження про створення картки.

Також картку можна буде отримати у відділеннях банків - офлайн. Головне сказати, що вам потрібна картка "єПідтримка". Тоді під час отримання послуги Дія одразу підтягне ваш рахунок, і не потрібно буде оформлювати віртуальну картку в онлайн-банкінгу.

Витратити ці гроші можна на книжки, кіно, театр, концерти, спортклуби, Укрзалізницю. Пізніше президент Володимир Зеленський оголосив, що люди у віці 60+ зможуть витратити їх на ліки.