Книгою року-есеїстика ВВС-2021 стала книга Андрія Содомори "Про що писати…"

Книга Содомори

Автор фото, ВВС

BBC News Україна оголошує переможців премії Книга року BBC-2021, яку проводять у партнерстві з Культурною програмою Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).

Церемонію нагородження можна наживо дивитися на сторінці BBC News Україна у Facebook та на каналі YouTube. Трансляція ведеться з Мистецького Арсеналу компанією Ukr.Stream - GSS.

Премію у номінації Книга року ВВС - Есеїстика - 2021 здобула збірка есеїв Андрія Содомори "Про що писати…", видавництво Апріорі.

Автор фото, ВВС

У номінації Дитяча книга року BBC - 2021 перемогла книга Петра Яценка "Союз Радянських речей", видавництво Портал.

Читач року

Перемогу у конкурсі читацьких рецензій "Читач року - 2021" здобула Людмила Даниленко за рецензію на збірку оповідань Сергія Осоки "Три лини для Марії", який увійшов до короткого списку Книги року BBC - 2021.

У подарунок Людмила отримала електронну книжку Kindle.

Журі конкурсу

  • Віра Агеєва, професор, Національний університет "Києво-Могилянська академія"
  • Віталій Чепинога, блогер
  • Вадим Карп'як, телеведучий
  • Світлана Пиркало, радниця з питань культури ЄБРР
  • Марта Шокало, головна редакторка ВВС News Україна.

Переможці минулих років

2020

  • Сергій Сергійович Saigon "Юпак", (Книга року ВВС).
  • Уляна Чуба "Мед і Паштет - фантастичні вітрогони" (Дитяча Книга року ВВС).
  • Оксана Забужко "Планета Полин" (Книга року ВВС-Есеїстика).

2019

  • Тамара Горіха Зерня "Доця" (Книга року ВВС).
  • Володимир Арєнєв "Сапієнси" (Дитяча Книга року ВВС).
  • Тарас Прохасько "Так, але..." (Книга року ВВС-Есеїстика).

2018

  • Юрій Андрухович "Коханці юстиції" (Книга року ВВС).
  • Сашко Дерманський "Мері" (Дитяча Книга року ВВС).
  • Андрій Бондар "Церебро" (Книга року ВВС-Есеїстика).

2017

  • Катерина Калитко "Земля загублених, або маленькі страшні казки" (Книга року ВВС).
  • Анна Коршунова "Комп і компанія" (Дитяча Книга року ВВС).

2016

  • Таня Малярчук "Забуття" (Книга року BBC).
  • Галина Ткачук, "Тринадцять історій у темряві" (Дитяча Книга року ВВС).

2015

  • Василь Махно, "Дім у Бейтінґ Голлов" (Книга року BBC).
  • Андрій Бачинський, "140 децибелів тиші" (Дитяча Книга року ВВС).

2014

  • Софія Андрухович, "Фелікс Австрія" (Книга року ВВС).
  • Катя Штанко, "Дракони, вперед!" (Дитяча Книга року ВВС).
  • Сергій Жадан, "Ворошиловград" (Книга десятиліття ВВС).

2013

  • Ярослав Мельник, "Далекий простір" (Книга року BBC).
  • Мар'яна і Тарас Прохаськи, "Хто зробить сніг" (Дитяча Книга року ВВС).

2012

  • Юрій Винничук, "Танго смерті" (Книга року ВВС).
  • Леся Воронина, "Таємне Товариство Боягузів та Брехунів" (Дитяча Книга року ВВС).

2011 - Володимир Рутківський, "Cині води".

2010 - Сергій Жадан, "Ворошиловград".

2009 - Іздрик, "ТАКЕ".

2008 - Люко Дашвар, "Молоко з кров'ю".

2007 - Володимир Діброва, "Андріївський узвіз".

2006 - Сергій Жадан, "Капітал".

2005 - Юрій Винничук, "Весняні ігри в осінніх садах".

Стежте за перебігом конкурсу на Facebook-сторінці Книги року BBC, а також на сайті bbc.ua у розділі Книга року ВВС