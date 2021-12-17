Книгою року-есеїстика ВВС-2021 стала книга Андрія Содомори "Про що писати…"
BBC News Україна оголошує переможців премії Книга року BBC-2021, яку проводять у партнерстві з Культурною програмою Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).
Церемонію нагородження можна наживо дивитися на сторінці BBC News Україна у Facebook та на каналі YouTube. Трансляція ведеться з Мистецького Арсеналу компанією Ukr.Stream - GSS.
Премію у номінації Книга року ВВС - Есеїстика - 2021 здобула збірка есеїв Андрія Содомори "Про що писати…", видавництво Апріорі.
У номінації Дитяча книга року BBC - 2021 перемогла книга Петра Яценка "Союз Радянських речей", видавництво Портал.
Читач року
Перемогу у конкурсі читацьких рецензій "Читач року - 2021" здобула Людмила Даниленко за рецензію на збірку оповідань Сергія Осоки "Три лини для Марії", який увійшов до короткого списку Книги року BBC - 2021.
У подарунок Людмила отримала електронну книжку Kindle.
Журі конкурсу
- Віра Агеєва, професор, Національний університет "Києво-Могилянська академія"
- Віталій Чепинога, блогер
- Вадим Карп'як, телеведучий
- Світлана Пиркало, радниця з питань культури ЄБРР
- Марта Шокало, головна редакторка ВВС News Україна.
Переможці минулих років
2020
- Сергій Сергійович Saigon "Юпак", (Книга року ВВС).
- Уляна Чуба "Мед і Паштет - фантастичні вітрогони" (Дитяча Книга року ВВС).
- Оксана Забужко "Планета Полин" (Книга року ВВС-Есеїстика).
2019
- Тамара Горіха Зерня "Доця" (Книга року ВВС).
- Володимир Арєнєв "Сапієнси" (Дитяча Книга року ВВС).
- Тарас Прохасько "Так, але..." (Книга року ВВС-Есеїстика).
2018
- Юрій Андрухович "Коханці юстиції" (Книга року ВВС).
- Сашко Дерманський "Мері" (Дитяча Книга року ВВС).
- Андрій Бондар "Церебро" (Книга року ВВС-Есеїстика).
2017
- Катерина Калитко "Земля загублених, або маленькі страшні казки" (Книга року ВВС).
- Анна Коршунова "Комп і компанія" (Дитяча Книга року ВВС).
2016
- Таня Малярчук "Забуття" (Книга року BBC).
- Галина Ткачук, "Тринадцять історій у темряві" (Дитяча Книга року ВВС).
2015
- Василь Махно, "Дім у Бейтінґ Голлов" (Книга року BBC).
- Андрій Бачинський, "140 децибелів тиші" (Дитяча Книга року ВВС).
2014
- Софія Андрухович, "Фелікс Австрія" (Книга року ВВС).
- Катя Штанко, "Дракони, вперед!" (Дитяча Книга року ВВС).
- Сергій Жадан, "Ворошиловград" (Книга десятиліття ВВС).
2013
- Ярослав Мельник, "Далекий простір" (Книга року BBC).
- Мар'яна і Тарас Прохаськи, "Хто зробить сніг" (Дитяча Книга року ВВС).
2012
- Юрій Винничук, "Танго смерті" (Книга року ВВС).
- Леся Воронина, "Таємне Товариство Боягузів та Брехунів" (Дитяча Книга року ВВС).
2011 - Володимир Рутківський, "Cині води".
2010 - Сергій Жадан, "Ворошиловград".
2009 - Іздрик, "ТАКЕ".
2008 - Люко Дашвар, "Молоко з кров'ю".
2007 - Володимир Діброва, "Андріївський узвіз".
2006 - Сергій Жадан, "Капітал".
2005 - Юрій Винничук, "Весняні ігри в осінніх садах".
Стежте за перебігом конкурсу на Facebook-сторінці Книги року BBC, а також на сайті bbc.ua у розділі Книга року ВВС