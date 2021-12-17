Саміт ЄС попередив Росію про "високу ціну" вторгнення в Україну

29 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

Лідери країн Євросоюзу за підсумками саміту в Брюсселі закликали Росію вжити заходів щодо зниження напруженості навколо України та стримати агресивну риторику. У разі нападу Росії на Україну Євросоюз обіцяє серйозні наслідки та скоординовані санкції.

Це вже не перше попередження західних лідерів, стривожених ситуацією на російсько-українському кордоні.

"Європейська рада наголошує на терміновій необхідності деескалації з боку Росії напруженості, що виникла у зв'язку з концентрацією російських військ уздовж її кордону з Україною та агресивної риторики", - йдеться у підсумковій заяві саміту ЄС.

"Європейська рада закликає до дипломатичних кроків та підтримує Нормандський формат з метою добитися повної імплементації Мінських угод".

У разі вторгнення Росії на суверенну територію України їй доведеться "заплатити високу ціну, у тому числі будуть обмежувальні заходи, узгоджені з партнерами", - йдеться у заяві лідерів ЄС.

Раніше із попередженнями Росії щодо нового вторгнення до сусідньої держави виступили президент США Джо Байден та британський прем'єр Борис Джонсон.

Москва у відповідь на погрози заперечує будь-які наміри вторгнутися на українську територію і при цьому офіційно вимагає від НАТО скасувати рішення Бухарестського саміту НАТО 2008 року про те, що Україна та Грузія колись зможуть стати членами НАТО і офіційно відмовитися від розширення блоку на схід.

Альянс у відповідь знову відкинув цю пропозицію Росії вирішувати долю інших країн за їхніми спинами.

"Питання про відносини НАТО з Україною вирішуватимуть лише 30 членів альянсу та Україна, і ніхто інший, - сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на прес-конференції з новим канцлером Німеччини Олафом Шольцем у Брюсселі. - Ми не можемо погодитися з російськими спробами відтворити систему, за якої великі впливові країни, такі як Росія, мають сфери впливу, де вони мають право [...] вирішувати, що мають робити інші".

Автор фото, EPA Підпис до фото, Військові навчання у Росії

Пропустити подкаст і продовжити подкаст Що це було Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти Випуски Кінець подкаст

17 грудня також Європарламент заявив, що Росія має заплатити високу економічну та політичну ціну в разі будь-якої нової агресії щодо України.

Відповідну резолюцію абсолютною більшістю голосів ухвалив головний законодавчий орган Євросоюзу в четвер.

На тлі нарощування російських військ на кордонах з Україною, Європарламент закликає ЄС "бути готовим" до запровадження більш жорстких економічних та фінансових санкцій.

Санкції, відповідно до резолюції, мають включати заморожування активів та заборону на в'їзд до ЄС людей з "найближчого оточення та олігархів з орбіти російського президента".

Також ЄП згадує про "виключення Росії з платіжної системи SWIFT".

SWIFT - це фактично месенджер, у якому фінансисти всього світу обмінюються платіжними дорученнями, підтвердженнями угод та іншою фінансовою документацією.

Це головний і єдиний універсальний канал передавання розпоряджень про переказ грошей та інших цінностей між 11 тисячами фінансових та нефінансових організацій практично у всіх країнах планети. За рік через SWIFT пересилають понад 5 млрд таких повідомлень.

Крім того, Європарламент стверджує, що країни ЄС мають погодити суворі економічні та фінансові санкції, не чекаючи безпосереднього вторгнення Росії, щоб бути готовими діяти негайно, якщо Москва таки піде на агресію.

Європарламент також наголошує в контексті прагнень України до вступу в НАТО, що "вибір будь-якої країни не повинен бути предметом схвалення третьою країною", і тому Європарламент відкидає спроби Росії включити інші країни до своєї "сфери впливу".