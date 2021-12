Зірку серіалу "Секс і місто" звинуватили у зґвалтуваннях одразу дві жінки

14 хвилин(и) тому

Жінки детально розповіли про ймовірні напади журналу The Hollywood Reporter в матеріалі, де вони фігурують під псевдонімами Зої та Лілі.

Кріс Нот відомий своїми акторськими ролями у фільмах "Закон і порядок" і "Секс і місто", в якому він зіграв головну роль - містера Біга. Нещодавно вийшло продовження надзвичайно популярного серіалу під назвою And Just Like That....("І просто так")