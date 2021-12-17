"Шокуюча епідемія" жіночих вбивств. У Мексиці брутально застрелили відому актрису

27 хвилин(и) тому

Автор фото, Instagram Підпис до фото, Таня Мендоза відома як актриса та співачка

Мексиканську актрису та співачку застрелили, коли вона чекала свого 11-річного сина, щоб забрати з футбольної академії. Трагедія трапилась у штаті Морелос.

Таня Мендоса стояла біля спортивного комплексу в місті Куернава з іншими батьками, коли на мотоциклі приїхали двоє озброєних чоловіків. Один із них кілька разів вистрелив у жінку, перш ніж втекти зі своїм поплічником.

Щонайменше 10 жінок щодня вбивали в країні минулого року, згідно з офіційними даними.

У організації Amnesty International заявляють, що у 940 випадках (це десь третина) жінок навмисне вбивали через їхню стать. Правозахисники називають це "шокуючою епідемією".

42-річна Таня Мендоса стала відомою у 2005 році, коли зіграла головну роль у фільмі La Mera Reyna del Sur. Вона також грала у кількох мильних операх, а останні роки присвятила кар'єрі співачки та записала п'ять альбомів.

У 2010 році жінку викрали разом із чоловіком та сином, якому тоді було шість місяців, із сімейної автомийки. Відтоді Мендоса повідомляла генпрокуратурі штату, що їй кілька разів загрожували вбивством.

Поки що не зрозуміло, хто стоїть за смертю Мендоси, і які могли бути мотиви. Після стрілянини поліція розпочала операцію з пошуку підозрюваних, однак нікого не арештували.

Генпрокуратура штату заявила агентству Efe, що інцидент розслідуватимуть як навмисне вбивство через приналежність до жіночої статі, тобто феміцид. Інших деталей не повідомляється.

Мексика вже довго страждає від високого рівня злочинності, причому більша частина насилля пов'язана з наркокартелями.

Вбивство жінок стає все більш серйозним приводом для тривоги, але попри збільшення розуміння цієї проблеми, влада поки що не може зупинити кількість вбивств.

За даними Amnesty International, феміциди нечасто розслідують, а більшість злочинців залишаються безкарними.