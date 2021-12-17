Як блогерка за півтора року виміняла шпильку на будинок

28 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

Тіктокерка Демі Скіппер стала власницею будинку в штаті Теннессі за допомогою свого проєкту Trade Me Project. А все почалось із звичайної шпильки для волосся.

У травні минулого року 30-річна жителька Сан-Франциско оголосила в своєму блозі, що в неї є шпилька для волосся, і вона готова поміняти її на щось цінніше.

У відповідь їй запропонували дешеві сережки, які вона виміняла на чотири склянки для коктейлю "Маргарита".

Склянки вдалось вигідно обміняти на пилосос.

Так почалась довга серія онлайн-обмінів, у ході якої Демі Скіппер стала тимчасовою власницею біжутерії, айфона, трьох тракторів, машин і багато чого іншого.

Своєї початкової цілі, власного будинку, Скіппер досягла на цьому тижні.

Майже всі обміни відбувались в інтернеті. Демі Скіппер надихнулась прикладом канадця Кайла Макдональда, автора проєкту "Одна червона скріпка"

У 2006 році Макдональд за рік і 14 етапів обміну перетворив скріпку на власний будинок.

Скіппер користувалась такими онлайн-платформами, як Facebook Marketplace та eBay. Паралельно вона розкручувала свій проєкт у TikTok та Instagram.

Автор фото, @trademeproject

Пилосос вона обміняла на сноуборд, сноуборд - на навушники, які перетворились на ноутбук, а той - на фотоапарат.

Потім з'явились кросівки Nike, які привели її до айфона, який тіктокерка обміняла на автомобіль Dodge Caravan 2008 року.

Машину для Скіппер везли здалека - зі штату Міннесота, що підвищило інтерес до її проєкту. Trade Me Project ставав усе популярнішим.

У результаті підприємлива дівчина обміняла авто на Mini Cooper, а його - на кольє.

З кольє вийшла неприємність: продавець оцінив його у 20 тисяч доларів, однак насправді воно коштувало менш як дві тисячі.

Довга дорога до нерухомості

Автор фото, @trademeproject Підпис до фото, Демі Скіппер біля свого будинку

Через два тижні дівчина обміняла прикрасу на велотренажер вартістю 1800 доларів.

І за цей тренажер їй вдалось отримати ще один автомобіль, на цей раз Ford Mustang, а до грудня минулого року Скіппер обміняла його на невелику хатинку в лісі.

Хатинка перетворилась на ще один автомобіль, Honda CRV, а він - на три трактори, за які дівчина виторгувала картку на рік безплатних обідів у мексиканському кафе Chipotle.

Потім цю картку вона обміняла на житловий трейлер ціною в 40 тисяч доларів, і врешті саме за цей трейлер Скіппер отримала будинок у місті Нешвілл штат Теннессі.

На початку січня блогерка разом із чоловіком планує переїхати в Теннессі та почати там ремонт.