Як блогерка за півтора року виміняла шпильку на будинок
Тіктокерка Демі Скіппер стала власницею будинку в штаті Теннессі за допомогою свого проєкту Trade Me Project. А все почалось із звичайної шпильки для волосся.
У травні минулого року 30-річна жителька Сан-Франциско оголосила в своєму блозі, що в неї є шпилька для волосся, і вона готова поміняти її на щось цінніше.
У відповідь їй запропонували дешеві сережки, які вона виміняла на чотири склянки для коктейлю "Маргарита".
Склянки вдалось вигідно обміняти на пилосос.
Так почалась довга серія онлайн-обмінів, у ході якої Демі Скіппер стала тимчасовою власницею біжутерії, айфона, трьох тракторів, машин і багато чого іншого.
Своєї початкової цілі, власного будинку, Скіппер досягла на цьому тижні.
Майже всі обміни відбувались в інтернеті. Демі Скіппер надихнулась прикладом канадця Кайла Макдональда, автора проєкту "Одна червона скріпка"
У 2006 році Макдональд за рік і 14 етапів обміну перетворив скріпку на власний будинок.
Скіппер користувалась такими онлайн-платформами, як Facebook Marketplace та eBay. Паралельно вона розкручувала свій проєкт у TikTok та Instagram.
Пилосос вона обміняла на сноуборд, сноуборд - на навушники, які перетворились на ноутбук, а той - на фотоапарат.
Потім з'явились кросівки Nike, які привели її до айфона, який тіктокерка обміняла на автомобіль Dodge Caravan 2008 року.
Машину для Скіппер везли здалека - зі штату Міннесота, що підвищило інтерес до її проєкту. Trade Me Project ставав усе популярнішим.
У результаті підприємлива дівчина обміняла авто на Mini Cooper, а його - на кольє.
З кольє вийшла неприємність: продавець оцінив його у 20 тисяч доларів, однак насправді воно коштувало менш як дві тисячі.
Довга дорога до нерухомості
Через два тижні дівчина обміняла прикрасу на велотренажер вартістю 1800 доларів.
І за цей тренажер їй вдалось отримати ще один автомобіль, на цей раз Ford Mustang, а до грудня минулого року Скіппер обміняла його на невелику хатинку в лісі.
Хатинка перетворилась на ще один автомобіль, Honda CRV, а він - на три трактори, за які дівчина виторгувала картку на рік безплатних обідів у мексиканському кафе Chipotle.
Потім цю картку вона обміняла на житловий трейлер ціною в 40 тисяч доларів, і врешті саме за цей трейлер Скіппер отримала будинок у місті Нешвілл штат Теннессі.
На початку січня блогерка разом із чоловіком планує переїхати в Теннессі та почати там ремонт.