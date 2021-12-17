Сінево звинувачує податкову у вимаганні 1,1 млрд грн. Уряд обіцяє розібратися, бізнес обурений

28 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

Компанія "Сінево Україна", яка є власником мережі медичних лабораторій, звинуватила податкову службу у вимаганні майже 1,1 млрд грн.

У компанії повідомили, що восени центральне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків провело в "Сінево Україна" планову перевірку, а потім нарахувало додаткові податки у 1,085 млрд грн і звинуватило у ненаданні документів про витрати компанії.

У "Сінево" стверджують, що податківці мали доступ до всіх документів.

"Розмір нарахованих податкових зобов'язань у 1,1 млрд грн, що майже 50% річного обороту компанії, є абсолютно необґрунтованим та безпідставним. Ми будемо обов'язково оскаржувати результати перевірки", - кажуть у "Сінево Україна".

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Очільник податкової каже, що взяв ситуацію під особистий контроль

У податковій повідомили, що заперечення щодо нарахувань, яке висунула компанія, ще розглядають. І там запрошували "Сінево Україна" взяти участь у цьому процесі. Готові у відомстві провести і додаткову перевірку.

В уряді обіцяють розібратися у ситуації.

Рішення викликало осуд в деяких бізнесменів, блогерів та журналістів. Вони вказують, що ситуація демонструє ставлення влади до іноземних інвесторів, адже власником "Сінево Україна" є шведська група компаній Medicover, акції якої котуються на Стокгольмській біржі. Вони іронізують над урядом, що обіцяв зручні умови для іноземних інвесторів і супровід так званих "інвестнянь".

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"Сінево" звернулася до президента та уряду, бізнес-омбудсмана та посольства у Швеції з закликом захистити бізнес.

"Забули, як виглядає свавілля від податкової? Давненько вони не кошмарили бізнес? Підтримаймо Сінево і не дозволимо податковій вбивати чесний бізнес", - закликала у Facebook очільниця відділу PR у "Сінево Україна" Вікторія Ілінська.

У компанії нагадують, що за майже 15 років роботи в Україні інвестували понад 50 млн євро у розвиток бізнесу та лабораторного ринку, а за останні два роки "Сінево Україна" сплатила до українського бюджету понад 300 млн грн різних податків та зборів.

"Окрім того, створивши більше 2000 робочих місць та виплачуючи всі зарплати виключно офіційно, компанія перерахувала ще понад 180 млн грн податків за своїх працівників",- наголошують у "Сінево".

Що кажуть у податковій

У податковій службі після появи допису "Сінево" у соцмережах повідомили, що запросили компанію взяти участь у розгляді заперечень до акту перевірки ще до заяви, опублікованої у Facebook.

"ТОВ "СІНЕВО Україна" ще раніше запросили до діалогу з Державною податковою службою України. З урахуванням документів, які надало підприємство, ми розглянемо можливість проведення додаткової перевірки - задля винесення справедливого рішення", - повідомив в.о. керівника податкової служби Михайло Тітарчук.

У податковій повідомили, що перевірку "СІНЕВО Україна" проводили з 30 серпня 2021 року, акт перевірки склали 25 листопада 2021 року.

7 грудня компанія подала заперечення щодо акту, його розглянуть до 20 грудня 2021 року.

"Компанія за бажанням візьме участь у даному процесі", - повідомляють у податковій.

Що кажуть в уряді

Прем'єр-міністр Шмигаль, коментуючи рішення ДПС, заявив, що говоритиме про цей випадок з міністром фінансів, повідомляє Інтерфакс.

"Щодо роботи податкової треба подивитися... Я не вникав. У нас у державі відсутня корупційна піраміда, тому якщо виникають якісь окремі випадки зловживань та людського фактора, запевняю - це окремі випадки, в яких окремо потрібно розбиратися", - сказав Шмигаль під час заходу медіахолдингу НВ "Україна та Світ 2022" у відповідь на прохання прокоментувати ситуацію з компанією.

Автор фото, УНІАН

"Дикунська ситуація"

Ситуація з "Сінево" викликала осуд в деяких бізнесменів, журналістів та блогерів. Уряду пригадали ухвалений минулого року закон про інвестнянь для іноземних компаній та інші обіцянки підтримки закордонних інвесторів.

Відкрито підтримав "Сінево Україна", наприклад, співвласник "Нової пошти" Володимир Поперешнюк.

"Самі не раз ставали жертвами свавілля системи, я знаю, як вона працює. Прийти, оштрафувати, поставити на коліна бізнес будь-якого підприємця їм дозволяють репресивні закони, які вони самі ж і приймають. Коли нарешті перестануть знищувати економіку? Ну справді, скільки можна?!! Підтримую Сінево! Руки геть від бізнесу", - пише він у Facebook.

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Співвласник "Нової пошти" підтримав "Сінево Україна"

Експрезидент компанії "Київстар" Петро Чернишов у своєму дописі у Facebook поставив під сумнів висновки перевірки про те, що затрати компанії є надуманими.

"Готовий прийняти, що у Сінево, можливо, не ідеально ведуть документообіг (я цього не знаю - просто здогад). Але треба мати дуже багату фантазію (або просто бути нескінченно тупим - тут оберіть самі!) щоб припустити, що компанія не має первинних документів майже на всі свої витрати", - пише він.

"Це просто цирк. Розповідати про залучення інвестицій та вимагати від шведської компанії половину обороту - феноменальний маразм", - прокоментував блогер Роман Шрайк.