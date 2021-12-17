Половина українців готова чинити опір у разі вторгнення Росії, третина - зі зброєю
Половина українців готові на опір у разі вторгнення Росії в їхнє місто чи село, і кожен третій - зі зброєю на руках. Такі результати всеукраїнського опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного у грудні.
До збройного опору Росії готові на 10% більше українців, ніж у 2015 році.
Соціологи запитали опитаних, чи вдались би вони до якихось дій "у разі збройної інтервенції з боку Росії у ваше місто чи село", і якщо так, то до яких саме.
Результати показали, що 33,3% готові дати Росії збройний опір, 21,7% візьмуть участь в акціях громадянського опору, тобто мітингуватимуть.
Ще 14,8% виїхали б у безпечний регіон, а 9,3% - за межі країни.
Нічого б не робили 18,6%, ще 12,1% не визначились із відповіддю, а 1,1% відмовились відповідати.
Найбільше на збройний опір налаштовані чоловіки (58% проти 13% жінок), жителі сіл (38,3% проти 31,5% із великих міст).
У регіональному вимірі зброю взяти в руки готові більше на Заході (39,7%), і найменше - на Сході (25,6%), за віком - люди від 40 до 59 років.
Соціологи також дослідили, як розподілились настрої українці залежно від їхніх політичних уподобань.
На опір загалом і збройний зокрема найбільше налаштовані виборці партії "Сила і Честь" Ігоря Смешка, "Європейської солідарності", "Розумної політики" Дмитра Разумкова.
Провладна партія "Слуга народу" на четвертому місці.
Найменш рішуче налаштовані прихильники партії "Наші" Євгенія Мураєва та "Партії Шарія".
У телефонному опитуванні КМІСу взяли участь 2000 людей, які проживають у різних регіонах України (крім Криму).
У вересні 2015 року, після анексії Криму та початку війни на Сході України, соціологи КМІС уже проводили подібне опитування.
Тоді опиратись "іноземній збройній інтервенції" також була готова половина українців, і 23,8% із них - із зброєю на руках.
Тобто до збройного опору готові майже на 10% більше людей, ніж в 2015-му.