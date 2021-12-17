Половина українців готова чинити опір у разі вторгнення Росії, третина - зі зброєю

1 година тому

Автор фото, Уніан

Половина українців готові на опір у разі вторгнення Росії в їхнє місто чи село, і кожен третій - зі зброєю на руках. Такі результати всеукраїнського опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного у грудні.

До збройного опору Росії готові на 10% більше українців, ніж у 2015 році.

Соціологи запитали опитаних, чи вдались би вони до якихось дій "у разі збройної інтервенції з боку Росії у ваше місто чи село", і якщо так, то до яких саме.

Результати показали, що 33,3% готові дати Росії збройний опір, 21,7% візьмуть участь в акціях громадянського опору, тобто мітингуватимуть.

Ще 14,8% виїхали б у безпечний регіон, а 9,3% - за межі країни.

Нічого б не робили 18,6%, ще 12,1% не визначились із відповіддю, а 1,1% відмовились відповідати.

Найбільше на збройний опір налаштовані чоловіки (58% проти 13% жінок), жителі сіл (38,3% проти 31,5% із великих міст).

У регіональному вимірі зброю взяти в руки готові більше на Заході (39,7%), і найменше - на Сході (25,6%), за віком - люди від 40 до 59 років.

Соціологи також дослідили, як розподілились настрої українці залежно від їхніх політичних уподобань.

На опір загалом і збройний зокрема найбільше налаштовані виборці партії "Сила і Честь" Ігоря Смешка, "Європейської солідарності", "Розумної політики" Дмитра Разумкова.

Провладна партія "Слуга народу" на четвертому місці.

Найменш рішуче налаштовані прихильники партії "Наші" Євгенія Мураєва та "Партії Шарія".

Автор фото, AFP Підпис до фото, У 2015 році КМІС уже проводив подібне опитування, і результати подібні

У телефонному опитуванні КМІСу взяли участь 2000 людей, які проживають у різних регіонах України (крім Криму).

У вересні 2015 року, після анексії Криму та початку війни на Сході України, соціологи КМІС уже проводили подібне опитування.

Тоді опиратись "іноземній збройній інтервенції" також була готова половина українців, і 23,8% із них - із зброєю на руках.

Тобто до збройного опору готові майже на 10% більше людей, ніж в 2015-му.