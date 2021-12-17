Касові апарати для ФОП: Рада провалила відтермінування, під стінами бились

10 хвилин(и) тому

Автор фото, UNIAN

Депутати провалили голосування за те, щоб відтермінувати обов'язкове застосування касових апаратів (РРО - реєстраторів розрахункових операцій) для ФОП.

У сесійній залі забракло голосів навіть для того, щоб внести розгляд відповідного законопроєкту у порядок денний. Засідання супроводжувалось протестами ФОПів, які переростали у сутички з поліцією.

Відтак, вимога про касові апарати для тих, хто обрав спрощену систему оподаткування для свого бізнесу, має запрацювати з 1 січня 2022 року, як і планувалося раніше.

Розгляд питання на спеціально скликаному позачерговому засіданні відбувався практично при порожній залі, в який біли присутні переважно представники опозиційних фракцій.

У проєкті закону автори пропонували відтермінувати обов'язковість касових апаратів ще на рік - до початку 2023 року.

Це мало поширюватиметься на тих платників єдиного податку 2-4 груп, річні доходи яких не перевищує 220 розмірів мінімальної зарплати (зараз це 1,3 млн грн).

Автори проєкту закону пояснили ініціативу тим, що хочуть підтримати малий бізнес, який постраждав від карантинних обмежень, а відтак "виникла необхідність чергового відтермінування строків розширеного застосування реєстраторів розрахункових операцій платниками єдиного податку".

Вимогу про обов'язкове застосування касових апаратів відкладали вже кілька разів, - останнє перенесення було з 1 квітня 2021 року на 1 січня 2022 року.

Автор фото, UNIAN

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Засідання Ради 17 грудня - за розкладом є останнім сесійним у цьому році. Наступного разу на голосування депутати зберуться лише на початку січня наступного року. Напередодні депутати проголосували за перенесення першого сесійного тижня наступного року на

Практично усі голосування у Раді щодо запровадження чи перенесення термінів застосування РРО для ФОП супроводжувалося протестами підприємців.

Так було і сьогодні, коли біля Верховної Ради сталися сутички між правоохоронцями та учасниками протесту. Двох людей було затримано, одна людина постраждала.