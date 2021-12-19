Якщо загубивя собака, дрон із тепловізором може його знайти

55 хвилин(и) тому

Коли зник собака, дрон із тепловізором може знайти його там, де людське око не бачить.

Налякана тварина може забігти швидко і дуже далеко, тому власникам доводиться прочісувати і свій, і сусідні райони. Коли пошук загубленого собаки триває декілька діб, легко впасти у відчай.

Дивіться, як одна жінка у Великій Британії навчилася знаходити собак за допомогою дрона із тепловізором. Технологія легко допомагає там, де людські старання часто зазнають поразки.