Якщо загубивя собака, дрон із тепловізором може його знайти
Коли зник собака, дрон із тепловізором може знайти його там, де людське око не бачить.
Налякана тварина може забігти швидко і дуже далеко, тому власникам доводиться прочісувати і свій, і сусідні райони. Коли пошук загубленого собаки триває декілька діб, легко впасти у відчай.
Дивіться, як одна жінка у Великій Британії навчилася знаходити собак за допомогою дрона із тепловізором. Технологія легко допомагає там, де людські старання часто зазнають поразки.
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