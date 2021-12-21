Зеленський про НАТО, що задумав Путін і як справи у Саакашвілі. Теленовини ВВС
У випуску:
- Зеленський ставить завдання вже наступного року отримати перспективу вступу в Євросоюз та НАТО. Що ще заявили на з'їзді дипломатів на Івано-Франківщині.
- Росія не припиняє нарощувати війська поблизу України. Прокремлівські медіа загрожують стерти всіх на "радіокативний попіл".
- Мітинг на підтримку Саакашвілі у день його народження. Як почувається експрезидент Грузії?
- У ВООЗ закликали відмовитися від святкувань, щоб не заразитися новим штамом коронавірусу Омікрон.
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