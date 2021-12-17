Росія показала проєкти договорів з США і НАТО про майбутнє України. Що в них

6 хвилин(и) тому

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МЗС Росії оприлюднило проєкти договорів про безпеку з США та НАТО, які 15 грудня передали на розгляд американським представникам, і які зачіпають майбутнє України та низки інших пострадянських країн.

У цих договорах, зокрема, згадується заборона на вступ України та інших пострадянських країн до НАТО та фактичне припинення військової співпраці з нею з боку США та інших альянсу.

Окрім того, Росія вимагає вивести війська та озброєння "старих членів" НАТО з території нових членів альянсу, - таких країн як Польща чи країни Балтії, які вступили долучились до блоку після розпаду СРСР.

З повідомлення, опублікованого на сайті МЗС Росії, випливає, що проєкти договору між Росією та США "про гарантії безпеки", а також угоди "про заходи забезпечення безпеки Росії та держав-членів НАТО" передали помічнику держсекретаря США у справах Європи та Євразії Карен Донфрід два дні тому, коли вона була у Москві.

Вашингтон направив Донфрід до російської столиці після переговорів, які провели президенти Джо Байден та Володимир Путін у режимі відеоконференції 7 грудня. Головною темою їхньої розмови була Україна.

З жовтня західні ЗМІ з посиланням на американську розвідку повідомляють про загрозу російського вторгнення на українську територію. Москва заперечує наявність такої загрози, а переміщення військ біля кордонів України називає своїм суверенним правом.

Окрім того, Путін ще 18 листопада на засіданні колегії МЗС, коментуючи побоювання щодо можливого вторгнення, заговорив про гарантії з боку НАТО. За його задумом, вони мають обмежити розширення альянсу Схід.

Після нещодавньої розмови Путіна та байдена обидві сторони говорили про певні майбутні перемовини про безпеку у Європі.

Про що йдеться у проєкті угоди з США

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У запропонованому проєкті угоди про "гарантії безпеки" між Росією та США міститься зобов'язання зупинити розширення НАТО на Схід - на всі колишні пострадянські республіки.

"Сполучені Штати Америки зобов'язуються виключити подальше розширення Організації Північноатлантичного договору у східному напрямку, відмовитися від прийому до альянсу держав, які раніше входили до Союзу Радянських Соціалістичних Республік", - йдеться у російському проєкті документа.

У Москві хочуть, щоб США не тільки не будували військові бази на території колишніх радянських республік, що не входять в НАТО, та не використовували їхню інфраструктуру для військових цілей, але й не розвивали з ними двосторонню військову співпрацю.

Проєкт угоди також передбачає:

утримання обох сторін від розміщення своїх збройних сил та озброєнь у районах, де таке розгортання сприймалося б іншою стороною як загроза своїй національній безпеці;

утримання від польотів важких бомбардувальників, перебування надводних бойових кораблів, у тому числі в рамках діяльності військових союзів чи коаліцій, у районах, звідки вони можуть вражати цілі на території іншої сторони;

нерозгортання ракет середньої та меншої дальності наземного базування поза національною територією, а також у тих її районах, звідки такі озброєння здатні вражати цілі на території іншої сторони;

розміщення ядерної зброї виключно на національній території підписантів угоди і повернення на неї тієї ядерної зброї, яка зараз перебуває в інших країнах.

Також Вашингтону пропонують узгодження максимальної дистанції зближення військових літаків та кораблів, аби запобігти ситуаціям воєнної небезпеки.

Про що йдеться у проєкті угоди з НАТО

Російський проєкт угоди пропонує встановити повний мораторій на розширення НАТО, не тільки щодо прийняття України.

"Учасники, які є державами-членами Організації Північноатлантичного договору, приймають зобов'язання, що унеможливлюють подальше розширення НАТО, у тому числі приєднання України, а також інших держав", - йдеться у ньому.

Йдеться і про відмову від будь-якої військової активності НАТО на території України та інших країн, які не входять до альянсу.

"Учасники, які є державами-членами Організації Північноатлантичного договору, відмовляються від будь-якої військової діяльності на території України, а також інших держав Східної Європи, Закавказзя та Центральної Азії", - пропонують росіяни.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Росія пропонує США та іншим "старим членам" НАто вивести війська та озброєння з нових членів НАТО, таких як Польща

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Згідно з проєктом угоди, Росія також пропонує заборонити розміщення військ та озброєнь "старими членами" НАТО (країнами, які були членами до 1997 року) на території інших країн Європи, які не були членами альянсу станом на 1997 рік.

Тобто йдеться і про "нових членів" НАТО - Польщу, Чехію, Словаччину, Угорщину, Румунію, Болгарію, Естонію, Литву, Латвію, Словенію, Хорватію, Албанію, Чорногорію та Північну Македонію, які вступили в альянс у 1999-2020 роках.

"Російська Федерація та всі учасники, які були станом на 27 травня 1997 року державами-членами Організації Північноатлантичного договору, відповідно не розміщують свої збройні сили та озброєння на території всіх інших держав Європи на додаток до сил, розміщених на цій території станом на 27 травня 1997 року", - йдеться у запропонованій угоді.

Нагадаємо, що на території Польщі та країн Балтії з 2017 року розміщені військові контингенти США та інших "старих членів" НАТО.

Також Росія пропонує країнам НАТО взаємно:

не розгортати ракети малої та середньої дальності у районах, звідки вони можуть вражати територію іншої сторони;

не проводити військових навчань, які перевищують бригадний рівень, на узгодженій відстані на прикордонні країн НАТО та Росії і її союзників;

не розглядати один одного супротивниками;

проводити регулярні консультації щодо безпеки.

"Так справи у дипломатії зазвичай не робляться"

Росія заздалегідь попередила США, що документи опублікують у п'ятницю, пише "Комерсант", посилаючись на свої джерела. Співрозмовники видання "у держструктурах США" при цьому висловили подив у зв'язку з тим, що російська сторона вирішила так швидко оприлюднити документи, передані американській стороні лише два дні тому.

"Так справи в дипломатії зазвичай не робляться", - заявив один із американських співрозмовників "Комерсанта".

Україна вважає вступ до НАТО та ЄС своїми стратегічними завданнями - у 2019 році це було закріплено в українській конституції.

"Росія сама прокладає шлях України до НАТО", - заявив 16 грудня на перемовинах з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом президент Володимир Зеленський. Він підтвердив бажання України стати членом альянсу.

МЗС Грузії в суботу назвало неприйнятною заяву зовнішньополітичного відомства Росії про необхідність дезавуювання рішення Бухарестського саміту 2008 року про те, що Грузія та Україна стануть членами НАТО.

Росія заперечує можливість постановки питання про вступ України до НАТО, тому вона вимагає відкликання рішення саміту в Бухаресті, заявив в інтерв'ю "Інтерфаксу" заступник глави МЗС Росії Сергій Рябков.

"Готовності до цього з боку Заходу немає", тому Москва й поставила перед Вашингтоном "низку питань".