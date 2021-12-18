В Росії горів майже готовий корвет. Мали озброїти новітньою "ракетою Путіна"

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Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Пожежа на військовому кораблі на території заводу "Північна верф"

У Петербурзі на суднобудівному заводі "Північна верф" спалахнув корвет проєкту 20385. Корвет "Проворний" - другий корабель проєкту. Повідомляли також про плани озброїти кораблі проекту 20385 гіперзвуковими ракетами "Циркон"

Вогонь охопив майже весь військовий корабель, повідомили Інтерфаксу в чергово-диспетчерській службі. "Вогонь поширився на 800 квадратних метрів. Це майже весь корвет "Проворний", - сказали у службі.

Об 11 вечора 17 грудня прес-служба управління МНС по місту повідомила, що пожежа на кораблі локалізована.

"Під час гасіння постраждали двоє пожежників, у стані середнього та легкого ступеня тяжкості їх доправили до лікувального закладу", - йдеться у повідомленні.

Автор фото, David Frenkel Підпис до фото, "Північна верф" - одне з найбільших суднобудівних підприємств Росії

У "швидкій" повідомили про трьох постраждалих - одна людина перебуває у стані середнього ступеня тяжкості, двоє - у задовільному. Серед постраждалих - двох пожежників, вони госпіталізовані з опіками у стані легкої та середньої тяжкості, повідомили РИА Новости в екстрених службах.

Екіпажу на борту корабля не було, як і озброєння.

Чи є шанс врятувати корабель?

Корвет планували здати ВМФ наприкінці наступного року, але тепер терміни можуть перенести в залежності від пошкодження, пише Інтерфакс з посиланням на своє джерело.

Активних робіт на корветі у п'ятницю не було, причини пожежі поки що незрозумілі, розповіло Інтерфаксу ще одне джерело у кораблебудівній галузі.

Газета "Известия", посилаючись на своє джерело, стверджує, що корпус корвета не отримав пошкоджень під час пожежі - серйозно постраждали надбудова та головний антенно-щогловий пристрій.

Пожежа пошкодила рубку та баштово-щоглову конструкцію, розповів ТАСС співрозмовник у кораблебудівній галузі.

Корвет "Проворний"

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Будівництво "Проворного" розпочалося у липні 2013 року. Корвет будують для Тихоокеанського флоту ВМФ Росії з базуванням у Петропавловську-Камчатському, пише "Комерсант".

Корвет "Проворний" - другий корабель проєкту 20385. "Північна верф" побудувала і головний корвет проєкту "Гремящий", його вже доправили на Тихоокеанський флот. "Гремящий" озброєний крилатими ракетами "Калібр".

Повідомляли також про плани озброїти кораблі проєкту 20385 гіперзвуковими ракетами "Циркон", пише Інтерфакс.

2020 року президент Росії Володимир Путін анонсував посилення російського флоту гіперзвуковими ракетами. За його словами, ця зброя є унікальною та не має аналогів у світі. А морська гіперзвукова ракета "Цикрон" буде здатна вражати наземні та надводні цілі на дальності понад тисячу кілометрів зі швидкістю близько 9 Махів.

За словами Путіна, "Циркон" надійде на озброєння російського флоту 2022 року.

Основне завдання кораблів проєкту 20385 - виявлення та знищення надводних цілей та підводних човнів, організація висадки десанту, охорона прибережної зони та супровід інших кораблів.

"Північна верф" - одне з найбільших суднобудівних підприємств Росії.