Браслети й намиста, що "захищають" від 5G, виявились радіоактивними

30 хвилин(и) тому

Автор фото, RIVM

Намиста, браслети та інші аксесуари, розробники яких стверджують, що вони "захищають" людей від мобільних мереж 5G, виявились радіоактивними.

Голландський регулятор з ядерної безпеки та радіаційного захисту (ANVS) оприлюднив попередження про десять продуктів, які, як виявили експерти, випускають небезпечне йонізивне випромінювання.

Експерти закликали споживачів не користуватись цими речами, оскільки вони можуть завдати шкоди при тривалому носінні.

Наразі немає жодних доказів того, що мережі 5G шкодять здоров'ю.

Всесвітня організація охорони здоров'я заявляє, що мобільні мережі 5G безпечні й принципово не відрізняються від сигналів 3G та 4G.

У мобільних мережах використовують нейонізивні радіохвилі, які не пошкоджують ДНК.

Попри це, передавачі 5G неодноразово ламали люди, які вважають їх шкідливими.

Теорії змови підживлюють ринок пристроїв "проти 5G", які, зазвичай, не мають жодного ефекту.

Серед запропонованих "для захисту" продуктів є маска для сну Energy Armor, браслет і намисто.

Браслет для дітей Magnetix Wellness, як з'ясувалося, також випромінює радіацію.

Автор фото, RIVM Підпис до фото, Браслет для дітей виявився радіоактивним

Продавцям у Нідерландах сказали, що продаж цих виробів заборонений і має бути негайно припинений, і що вони мають проінформувати про це своїх покупців.

У травні 2020 року британський регулятор торгових стандартів спробував зупинити продаж USB-накопичувача за 339 фунтів (близько 450 доларів), який, як стверджували виробники, пропонував "захист" від 5G.

На Amazon також продавали так звані "антирадіаційні наклейки".

ANVS опублікував на своєму сайті повний список продуктів, які він ідентифікував як радіоактивні.