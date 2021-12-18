Омікрон вже в Україні. В Європі поширюється "зі швидкістю світла"

44 хвилин(и) тому

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В Україні виявили штам Омікрон, повідомив на своїй сторінці у фейсбуці Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я. Пацієнт, який захворів, повернувся з Об'єднаних Арабських Еміратів.

Вночі, отримавши результати генетичних аналізів, у Центрі громадського здоров'я України підтвердили, що людина підхопила саме Омікрон, новий штам коронавірусу.

Пацієнт повернувся з ОАЕ, де мав контакт із хворими на ковід. Зараз він продовжує перебувати на лікуванні.

"Проводиться епідеміологічне розслідування вказаного випадку і додаткове обстеження контактних осіб", - додав міністр Ляшко.

Він порадив українцям не зволікати з вакцинацією, дотримуватись карантинних правил, а також за можливості уникати поїздок закордон у регіони, де домінує штам Омікрон.

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Омікрон вперше виявили у Південній Африці, а відтоді, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, він поширюється нечуваними темпами, і сьогодні вже є у 77 країнах, зокрема у Великій Британії, де зафіксували першу смерть від Омікрону.

Наразі Велика Британія найбільше з усіх країн постраждала через Омікрон - наприкінці тижня там було зафіксовано близько 15 тисяч підтверджених випадків.

У Франції ввели обмеження на в'їзд британським громадянам. Як сказав французькиий прем'єр Жан Кастекс, Омікрон "поширюється із швидкістю світла" у Європі та скоріше за все домінуватиме у Франції вже на початку наступного року.

Додаткові карантинні обмеження вже оголосила Німеччина, Республіка Ірландія та Нідерланди.

Ще раніше країни Європи, в тому числі Україна, посилили обмеження на в'їзд на свою територію туристам із ПАР, Ботсвани, Зімбабве, Намібії, Лесото, Есватіні, Мозамбіку, Малаві, що були в цих африканських країнах не менше семи днів протягом останніх двох тижнів.