"Гамбіт на початку гри"? Захід відреагував на вимоги Росії, а Україна - висунула свої

52 хвилин(и) тому

Автор фото, AFP Підпис до фото, Прапор НАТО на фасаді МЗС Латвії. Російські пропозиції стосуються і країн Балтії

У США та НАТО вважають неприйнятними низку пропозицій Росії про гарантії взаємної безпеки, а експерти називають дивним сам факт публікації документів, навколо яких пропонується вести переговори.

У Білому домі підкреслили, що переговорний процес може стати виходом із нового розвитку ескалації, але вони мають власний список вимог і пропозицій для Москви.

Джерела американських ЗМІ кажуть, що офіційно Вашингтон відповість на російські пропозиції наступного тижня, після консультацій з союзниками.

Проєкти договорів опублікували на сайті російського МЗС у п'ятницю. У цих документах, зокрема, згадується заборона на вступ України та інших пострадянських країн до НАТО та фактичне припинення військової співпраці з нею з боку США та інших членів альянсу.

Росія також вимагає вивести війська та озброєння "старих членів" НАТО з території нових членів альянсу. Таких країн, як Польща чи країни Балтії, які долучились до блоку після розпаду СРСР.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Росія пропонує США та іншим "старим членам" НАТО вивести війська та озброєння з нових членів, таких як Польща

Зі свого боку Москва готова взяти на себе зобов'язання з обмеження озброєння та навчань біля кордонів країн-учасниць НАТО - в обмін на аналогічну відмову альянсу про активність біля російських кордонів.

Як відповіла адміністрація Байдена?

Російські пропозиції прокоментували прессекретарка Білого дому Джен Псакі та радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван.

Обоє підкреслили необхідність діалогу з Кремлем, але сказали, що країни самі повинні вирішувати свою долю, відтак виключивши пропозицію Росії про заборону членства України, Грузії та інших пострадянських країн у НАТО.

"Зараз Росія висловила свою занепокоєність діями Америки і НАТО. Тепер ми висловимо свою занепокоєність діями Росії, які, як ми вважаємо, шкодять нашим інтересам і цінностям", - сказав Салліван.

Вашингтон бачить у переговорах із Росією можливість для стабілізації ситуації, але буде вести їх у співпраці та координації з європейськими союзниками та партнерами, пояснила Псакі.

"Принцип - нічого про тебе без тебе", - так Салліван коротко сформулював американську позицію у переговорах із Росією про долю України та інших країн. Президент Джо Байден дзвонив президенту Володимиру Зеленському після перемовин із Володимиром Путіним.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Напередодні Путін і Байден дві години обговорювали напружену ситуацію

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Салліван також сказав у п'ятницю, що, за даними американської розвідки, російська влада розглядає можливість вторгнення на територію України, але остаточного рішення немає.

"Сьогоднішня оцінка уряду США полягає в тому, що (Путін - Ред.) ще не прийняв рішення", - сказав радник американського президента. Росія заперечує наявність загрози.

Між іншим, високопоставлений чиновник адміністрації Байдена сказав на закритому брифінгу для американських журналістів, що у тексті є пункти, які можна обговорювати, і є пункти, які Захід повністю відкидає.

"У цих документах є речі, про які росіяни знають, що вони неприйнятні. Вони знають це. Але там є й речі, які заслуговують обговорення і з якими ми готові працювати", - цитує Washington Post анонімного чиновника.

Він не пояснив, про які саме пункти йдеться, але в статті підкреслюється, що контроль над озброєннями і параметри навчання вже є предметом переговорів.

Bloomberg з посиланням на той же брифінг пише, що США відповість на пропозиції наступного тижня. Про це ж повідомляє і Associated Press.

Що кажуть у НАТО?

Автор фото, PRESIDENT.GOV.UA Підпис до фото, Зеленський зустрівся з генсеком НАТО

Альянс відреагував ще в четвер, до публікації Москвою своїх проєктів.

"Нам відомо про недавні пропозиції Росії щодо європейської безпеки, - йдеться у заяві НАТО. - Ми добре розуміємо, що будь-який діалог з Росією має вестись на основі взаємності, враховувати занепокоєність НАТО в зв'язку з діями Росії, базуватись на ключових принципах і головних документах європейської безпеки і відбуватись у консультації з європейськими партнерами НАТО".

"Якщо Росія зробить конкретні кроки зі зниження напруженості, ми готові працювати над посиленням заходів зміцнення довіри", - додали у альянсі.

Насамперед НАТО вимагає вивести російські війська з території України. Росія заперечує їхню присутність там.

"Відносини НАТО з Україною стосуються тільки України і 30 країн НАТО. Ми рішуче відкидаємо будь-які спроби розділити безпеку союзників", - підкреслив Альянс.

При цьому альянс висловлює готовність до діалогу з Росією і пропонує провести нове засідання Ради НАТО-Росія.

Генсекретар НАТО Єнс Столтенберг також прокоментував документи. Він відмітив, що НАТО "ясно дали зрозуміти, що Росія повинна зробити конкретні кроки зі зниження напруги, а ми готові працювати на заходами зі зміцнення довіри".

За день до публікації Столтенберг зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським, і на спільній пресконференції заявив, що не піде на жодні компроміси з Росією.

"Агресором є Росія. Росія застосувала військову силу проти України, незаконно анексувавши частину України, Крим, у 2014 році, і продовжує дестабілізувати Східну Україну, - заявив генсек НАТО. - Так що це Росія має змінити поведінку, Росія має змінити курс".

Як відреагувала Україна?

Автор фото, Уніан

В українському МЗС заявили, що "лише Україна та члени НАТО мають право вирішувати вектор подальшого розвитку своїх відносин, у тому числі щодо отримання Україною членства в альянсі".

Українські дипломати також представили свої вимоги до Росії, серед яких виконання Мінських домовленостей та рішень, прийнятих у нормандському форматі.

Вони стосуються, зокрема, "неухильного дотримання режиму припинення вогню, подальшого розведення сил і засбів, продовження процесу розмінування", а також "забезпечення належного функціонування нових пунктів пропуску на лінії розмежування, проведення наступних етапів процесу взаємного звільнення утримуваних осіб та обміну відповідними списками".

"Підкреслюємо загальновизнаний факт - головною проблемою безпеки в євроатлантичному просторі зараз є збройна агресія, а також нинішня російська ескалація вздовж кордону України та на її окупованих територіях", - сказав представник МЗС України Олег Ніколенко.

"Саме згортання ескалації та припинення розв'язаного Росією міжнародного збройного конфлікту є кращою гарантією безпеки на континенті", - додав Ніколенко.

"Чи розуміють (у Росії - Ред.), що ці ініціативи неможливі, а тому не отримають жодної позитивної реакції від США, чи вони хочуть перетворити ці переговори у велику піар-компанію?" - сказав у інтерв'ю Washington Post міністр іноземних справ України Дмитро Кулеба.

Версії експертів

Обираючи час, щоб досягнути гарантій своєї безпеки, Москва могла розраховувати на відносну слабкість України, зосередженість Заходу на пандемії та інших проблемах, а також занепокоєння США щодо загрози Китая захопити Тайвань, говорить у розмові з New York Times Семюел Грін, директор Інституту Росії у Королівському коледжі Лондона.

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Видання також наводить думку колишнього співробітника Держдепартаменту США, а нині дослідника корпорації RAND Семюела Шарапа. Він вважає, що Росія виставляє зазделегідь неприйнятні вимоги, щоб заплутати дипломатичний процес навколо присутності своїх військ у кордонів України.

"Дипломатія вимагає компромісів та гнучкості, - сказав експерт. - Зазвичай вона припускає відмову від публічних ультиматумів. По суті, це не дипломатія. Це відсутність дипломатії".

Історик Сергій Радченко, професор Університету Джона Хопкінса, порівняв опубліковані в п'ятницю пропозиції з мирними ініціативами радянських лідерів, які були розраховані на те, щоб інша сторона їх відхилила.

"Насправді, ці пропозиції настільки нереалістичні, що складно уявити, щоб МЗС Росії дійсно вірив, що хтось може сприйняти їх серйозно", - написав історик у своєму твіттері.

"Скоріше за все, це гамбіт на початку гри. Кремль всерйоз не вірить, що США погодяться на ці умови, але сподівається вибити часткові поступки", - цитує британська газета Times Андрія Кортунова, директора російської ради з міжнародних справ.