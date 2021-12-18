Що почитати українською? Про що книжки, які перемогли в Книзі року ВВС

28 хвилин(и) тому

Журі літературного конкурсу "Книга року ВВС - 2021" назвало трьох переможців премії.

Ними стали:

Роман "Хто ти такий?" Артема Чеха, видавництво Меридіан Черновіц.

Збірка есеїв Андрія Содомори "Про що писати…", видавництво Апріорі.

Дитяча книжка Петра Яценка "Союз Радянських речей", видавництво Портал.

Як письменники-переможці відреагували на премію і про що їхні книжки - дивіться в добірці найцікавіших моментів з церемонії нагородження.