Що почитати українською? Про що книжки, які перемогли в Книзі року ВВС
Журі літературного конкурсу "Книга року ВВС - 2021" назвало трьох переможців премії.
Ними стали:
- Роман "Хто ти такий?" Артема Чеха, видавництво Меридіан Черновіц.
- Збірка есеїв Андрія Содомори "Про що писати…", видавництво Апріорі.
- Дитяча книжка Петра Яценка "Союз Радянських речей", видавництво Портал.
Як письменники-переможці відреагували на премію і про що їхні книжки - дивіться в добірці найцікавіших моментів з церемонії нагородження.
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