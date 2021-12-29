"Треба перемогти страх і свій, і рідних". Чому вагітні не вакцинуються від ковіду

Ілона Громлюк

ВВС News Україна

34 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Фото ілюстративне

"Коли почали щеплювати, ми разом через Дію стали у чергу. Але я пішов першим, і коли спитав, чи можна й дружині на 1-2 місяці вагітності, лікарка сказала: що ви, ці вакцини ще не пройшли всіх тестів", - розповідає ВВС News Україна чоловік із Київщини, чия дружина завагітніла цієї весни.

Слова цієї лікарки, а також сімейної, остаточно переконали його дружину не вакцинуватись від ковіду, хоча потім чоловік і показував їй рекомендації від МОЗ, ВООЗ та європейських гінекологів.

Жінці пощастило: вагітність пройшла успішно. Однак в умовах пандемії так трапляється не завжди.

У пологових носять маски, рідних переважно взагалі не пускають. "І питають, чи немає симптомів корони у жінок, - каже новоспечений тато. - Але що буде, якщо симптоми є, я не знаю".

Ковід забрав життя понад 50 вагітних

За останні кілька місяців в українські медіа мало не щотижня потрапляли повідомлення про смерть вагітних жінок, які захворіли ковідом, - із Чернігова, Львова, Одеси, Рівненщини, Харкова та Києва.

"Дитину врятували, а серце мами не витримало", "У неї було 100% ураження легень", "Її привезли до клініки у важкому стані", "Жінка мала супутнє захворювання", - ось лише деякі уривки з новин.

Станом на жовтень, за 10 місяців в Україні ковідом перехворіло понад шість тисяч вагітних жінок. З них 51 померла, 22 - лише за жовтень. Жодна не була вакцинована.

Такі дані називає В'ячеслав Камінський, акушер-гінеколог та директор Київського міського центру репродуктивної та перинатальної медицини. Однак зауважує, що вони неповні, бо з трьох областей бракує інформації.

Відтоді хворих і загиблих вагітних побільшало, кажуть лікарі, й BBC News Україна звернулась із запитом до Державної служби статистики за новими даними, але відповіді поки що немає.

Вагання

Автор фото, УНІАН

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Цілком можливо, що навесні 2021 року медики ще плутались у рекомендаціях експертів. Адже наприкінці січня 2021 року Всесвітня організація охорони здоров'я все ще не схвалювала щеплення від ковіду для вагітних. А через кілька днів передумала і схвалила.

Тоді в українському МОЗ ще вагались, і радили відкласти вакцинацію вагітних на пізніше.

Медиків непокоїло, що дослідження вакцин від ковіду не проводили на вагітних. Хоча досліди на щурах не виявили негативного впливу на перебіг вагітності.

Однак беззаперечним був факт, що вагітні мають вищий ризик важкого перебігу ковіду. А за даними Центрів з контролю та профілактики захворювань в США (CDC) - і на 70% вищі ризики померти від цього вірусу.

"Фізіологічно у вагітних змінені реакції судинної системи, зменшений обְֹ'єм легень за рахунок тиску на діафрагму", - пояснює Радіо Свобода акушер-гінеколог Наталія Лелюх.

Тим часом на початку літа 2021 року в США вакцинами Pfizer-BioNTech або Moderna щепили понад 120 тисяч вагітних, і ознак шкоди для матері та дитини не виявили.

Міжнародних досліджень тавало більше, і в червні МОЗ заявило, що вакцинація вагітних медиків, а також вагітних із супутніми захворюваннями має бути пріоритетною.

За словами МОЗ, якщо лікар цих вагітних жінок скаже, що користь від вакцинації у їхньому конкретному випадку перевищує потенційні ризики, то варто вакцинуватись.

А жінкам, які годують дітей грудним молоком, рекомендували щепитись без застережень.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Ще на початку року ВООЗ схвалило вакцинацію вагітних

"Безпечно та необхідно"

Вже у липні в Центрі громадського здоров'я України заявили: вакцинація для вагітних є безпечною та необхідною.

"Він (ковід - Ред.) може призводити до передчасних пологів, переривання вагітності. Важливо захищати і вакцинувати вагітних проти цієї інфекції", - сказав у відеоблозі голова Національної технічної групи з питань імунізації, лікар-імунолог Федір Лапій.

Однак і після цієї заяви в пунктах щеплень неохоче вакцинували вагітних, хоча наприкінці літа в Україні з'явився більш заразний і небезпечний для молоді штам Дельта.

Коли у вересні 30-річна киянка Ілона Буц-Мироненко прийшла у пункт щеплення, попередивши, що годує місячну дитину, лікарка не дуже була налаштована її вакцинувати.

"Може, ви ще почекаєте?"- перепитала вона, і після наполягань жінки та невеликої наради з колегами погодилась вакцинувати.

"Моя подружка теж щепилась Coronovac, і навіть свідомо вирішила не попереджати лікарів про те, що годує, бо від багатьох чула, що тоді її теж відмовлятимуть", - розповідає Ілона.

Дельта збільшила ризики

Автор фото, Уніан Підпис до фото, Лікар В'ячеслав Камінський радить вагітним щепитися від ковіу - будь-якою вакциною

Штам Дельта призвів до нової хвилі пандемії, і за осінь до лікарні швидкої медичної допомоги Львова привезли більше вагітних, ніж раніше.

Їхній стан був середньої важкості, 30% пацієнток потребували кисневої підтримки, а дехто і реанімації, розповіла BBC News Україна Марта Сайко, керівник одного з терапевтичних відділень.

У Київському міському центрі репродуктивної та перинатальної медицини, куди направляють лише ковідних вагітних, станом на жовтень троє пацієнток померли, а ще 55 лежали у лікарні.

Пізніше в лікарні втратили ще трьох вагітних пацієнток.

"Респіраторний дихальний синдром при грипі та ковіді мають щось схоже. Але на жаль, (у жінок спостерігався - Ред.) різкий обвал вітальних функцій, у тому числі через тромбоз", - говорив тоді директор центру В'ячеслав Камінський.

За його словами, якщо у 2009 році під час пандемії грипу медикам вдавалось вибороти перші 7-12 днів хвороби, то потім жінки йшли на поправку. Зараз же, каже він, деякі пацієнтки з Дельтою йшли на покращення, а потім у них починалась криза, і протягом наступних 2-3 днів вони помирали.

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Як буде з Омікроном?

Станом на 23 грудня у Київському міському центрі репродуктивної та перинатальної медицини лежать 11 вагітних, і троє з них у реанімації, каже Камінський.

"Дівчина, медпрацівник, вже 60 діб на штучній вентиляції. Вона народила, дитину врятували, і тепер ми щодня боремося за життя жінки", - розповідає лікар.

У лікарні швидкої медичної допомоги Львова, де на початку листопада було четверо вагітних, зараз лікується лише одна. За словами Сайко, її стан не тяжкий, киснева підтримка не потрібна.

Зі спадом активності Дельти ковідних хворих у клініках загалом поменшало, стверджують як у Львові, так і в Києві.

"Це пов'язано зі спадом захворюваності в Україні в цілому, - каже професор Руслан Ткаченко з кафедри акушерства Національного університету охорони здоров'я імені Шупика. - Але побачимо, як буде поводити себе з вагітними Омікрон".

За словами професора, хоч нові дослідження і показують, що Омікрон спричиняє менше госпіталізацій, ніж попередні штами, ці дослідження проводили у країнах із високим рівнем вакцинації. А до них Україна поки що не належить.

Страхи перед щепленням не зникли

Автор фото, Уніан

Обмеження у червоних зонах та вхід у громадські місця із "зеленим" сертифікатом прискорили темпи вакцинації українців. Однак є свідчення того, що медики досі бояться щепити вагітних.

У харків'янки Вікторії Іванової, яка супроводжує жінок до та після пологів, зараз серед вагітних клієнток щеплена лише одна. Вона щепилася, попри осуд рідних і подив з боку лікарів, із яким вона зіткнулася, розповідає Вікторія.

"Вона відразу сказала: "Тільки нічого не кажіть - я знаю, що роблю. Давайте, будь ласка, мовчки", - переказує вона слова клієнтки.

"Тобто тим, хто зараз вакцинується, треба перемогти свій страх, страх родичів, і ще й у поліклініці відстоювати свої права. Це важко психологічно", - говорить Вікторія.

Зараз у Київському міському центрі репродуктивної та перинатальної медицини, де лікують ковідних вагітних, відкрили спеціальний пункт щеплень для майбутніх мам.

Але він непопулярний, каже Камінський.

"Цей антивакцинальний шлейф такий стійкий, що ми не можемо переконати вагітних, навіть попри велику кількість хворих і померлих", - пояснює лікар.

На початку грудня такий особливий кабінет для вагітних з'явився і в обласній консультативній поліклініці в Одесі. Однак там досі не щепили жодної вагітної, пояснили в лікарні BBC News Україна.

Щоб відкрити флакон, треба хоча б шість жінок, і стільки охочих поки що не знайшлось.

Лікарі та експерти наголошують - вагітні можуть вакцинуватись на будь-якому терміні. Більшість фахівців радять вакцини Pfizer і Moderna.

"Але моя думка - краще щепитись будь-якою вакциною, - каже В'ячеслав Камінський. - Бо не дай Боже реанімація, де втрачається дитина, можуть бути акушерські ускладнення, сепсис і тоді постає питання вже про життя жінки, а не про теоретичні ускладнення (від вакцини - Ред.)"