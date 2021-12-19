Британія не відправлятиме війська до України для захисту від Росії

1 година тому

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Міністр оборони Британії Бен Воллес заявив, що розміщення британських військових на території України для захисту її від можливої ​​російської агресії малоймовірне, оскільки Україна не є членом НАТО.

"Факт у тому, що [Україна] не є членом НАТО, і тому вкрай малоймовірно, що хтось відправить війська в Україну, щоб кинути виклик Росії", - сказав міністр у розмові з редактором журналу Spectator Ендрю Нілом.

Воллес підкреслив, що ніхто не має бути обдуреним - і Україна знає, що Лондон не збирається відправляти війська.

"Що ж, вони самі по собі?" - запитав його журналіст. Воллес у відповідь знову нагадав, що Україна - не член НАТО, і підкреслив, що Британія та її союзники докладають усіх дипломатичних зусиль, щоб не допустити ескалації.

У листопаді у спільній заяві з міністром оборони України Олексієм Резніковим британський міністр оборони наголошував на підтримці на адресу Києва. "Сполучене Королівство стоїть пліч-о-пліч з народом України", - йшлося в тексті.

Раніше Джо Байден сказав, що відправку американських військових в Україну в односторонньому порядку наразі не розглядають. "Однак це залежатиме від того, на що готові піти інші країни НАТО", - додав президент США.

Американські висикопосадовці та дипломати у листопаді звинуватили Росію у підготовці агресії проти України. Вони посилалися на концентрацію російських військ біля українського кордону.

Москва заперечує ці звинувачення, але вимагає від США та НАТО шанувати свої "червоні лінії". Протягом грудня президент Росії Володимир Путін провів відеозустріч з американським лідером Джо Байденом і поговорив телефоном з британським прем'єром Борисом Джонсоном.

А в п'ятницю МЗС Росії опублікувало власні проєкти угод про гарантії безпеки, в основі яких - відмова від розширення НАТО на схід.

У Брюсселі та Вашингтоні вже заявили, що готові обговорювати з Росією питання стратегічної безпеки, але доля України та інших країн має вирішуватися лише за їхньої участі та у співпраці з ними.

Очікується, що наступного тижня адміністрація Байдена надішле формальну відповідь на російські пропозиції. У експертів, тим часом, викликав подив сам факт публікації пропозицій, навколо яких передбачаються дуже складні переговори.