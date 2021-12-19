Чоловіка забили до смерті у найсвятішому храмі в Індії

11 хвилин(и) тому

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Поліція індійського міста Амрітсар повідомляє, що чоловіка, підозрюваного у спробі вчинити святотатство у найсвятішому храмі сикхізму, забили до смерті.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, інцидент стався під час молитви в Золотому храмі міста в суботу.

Чоловік нібито увірвався у внутрішнє святилище, де зберігається священна книга сикхізму, Гуру Грант Сахіб.

Потім він спробував доторкнутися до церемоніального меча, розміщеного поруч із книгою, але його подолали охоронці та віряни.

Сутичка сталася близько 17:45 за місцевим часом і була знята на камеру, оскільки вечірні молитви транслювали по телебаченню.

Що саме сталося далі - незрозуміло. Поліція повідомила, що коли правоохоронці прибули на місце події, чоловіка знайшли мертвим, і зараз триває слідство.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Після інциденту активісти зібралися біля головного офісу комітету Широмані Гурдвара Парбандхак (SGPC), який керує святинею

У твіті головний міністр Пенджабу Чаранджит Сінгх Чанні сказав, що наказав поліції зосередитися на "головних мотивах і справжніх змовниках, які стоять за цим підлим актом".

Інцидент стався лише через кілька днів після того, як іншого чоловіка затримали за те, що він нібито кинув малу священну книгу сикхів, Гутка Сахіб, у штучний басейн біля храму.

Осквернення Гуру Грант Сахіба є дуже емоційним питанням серед сикхської громади.

У 2014 і 2015 роках відбулося кілька осквернень, і це стало важливим політичним питанням під час виборів у Пенджабі в 2017 і 2019 роках.

Правлячу партію Конгресу критикують політичні опоненти та багато сикхів за те, що вона не забезпечила належне правосуддя щодо попередніх винних у оскверненні.

Балвіндер Бхундер, депутат від опозиційної партії Акалі Дал, засудив суботній інцидент та заявив місцевому виданню NDTV, що це була навмисна спроба "послабити Пенджаб, який є десницею Індії".

"Деякі люди протягом останніх п'яти років зробили з цього політичну гру", - додав він.