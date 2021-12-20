Карлос Марин з квартету Il Divo помер у 53 роки

16 хвилин(и) тому

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"Ніколи вже не буде такого голосу та духу", - йдеться у повідомленні квартету в соцмережах.

По тому, як стало відомо, що Карлос Марин потрапив і лікарню, а група відклала різдвяний тур у Британії, Il Divo повідомили, що вони моляться за здоров'я Марина.

Іспанська El Pais повідомляла, що Марин потрапив до шпиталю в Манчестері під час туру Британією, його ввели у штучну кому. Але про те, від чого він помер, не повідомляють. Утім, британська Sun раніше писала, що співак заразився коронавірусом.

Карлос Марин народився у Німеччині, але у віці 12 років потрапив до Іспанії.

Він був баритоном у квартеті разом із двома тенорами - Урсом Булером та Девідом Міллером, а також попвиконавцем Себастьєном Ізамбардом.

"Спів - це те, що змушує мене почуватися живим, тож дякую вам за те, що дозволяєте мені жити з того, що я люблю", - казав Карлос Марин.

Його перший альбом - "Маленький Карузо" - вийшов, коли йому було вісім років. Згодом його так і називали.

Його вчителями були Альфредо Краус та Монсеррат Кабальє, і який час співак успішно виступав на оперній сцені.

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Чоловічий квартет Il Divo зібрався у 2003 році. Усі члени квартету мають консерваторську освіту та оперні голоси.

Серед хітів Il Divo - Regresa a Mi (Unbreak My Heart), The Time Of Our Lives, та I Believe In You у дуеті із Селін Діон, а також версія Hello Адель.

Група потрапиа у Книгу рекордів Гіннеса як комерційно найуспішніший міжнародний поп-проєкт.

Il Divo продали понад 30 мільйонів дисків, серед яких 160 - золоті та платинові у 33 країнах світу.

У Британії їхні альбоми тричі ставали лідерами хіт-парадів.